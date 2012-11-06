مهدی تقوی خودش به اردوی تیم ملی نیامد/ باشگاه نفت ما را بلاتکلیف کرده است

محمد طلایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تقوی پس از بازگشت از بازیهای المپیک 2012 لندن به اردوی تیم ملی دعوت شد که کتبا به کادر فنی اعلام کرد فعلا شرایط خوبی برای حضور در تمرینات تیم ملی را ندارد. ما نیز با قبول این درخواست با او همکاری کردیم و تقوی را برای اردوی دوم در لیست دعوت شدگان قرار دادیم که متاسفانه او بدون هماهنگی و اطلاع، به اردوی دوم هم نیامد!

وی تصریح کرد: همین مساله باعث شد تا برای حضور در اردوی سوم از او دعوت نکنیم، چرا که نمی توان کشتی گیران را به زور به اردو آورد و تمرین داد. ضمن اینکه شاید تقوی برنامه ریزی خاصی برای خود داشته باشد و می خواهد برای رقابتهای آتی به جمع اردونشینان بپیوندد، ولی آنچه مسلم است تمامی آزادکاران مدعی باید با هماهنگی کادر فنی عمل کنند.

قهرمان اسبق کشتی جهان ادامه داد: تمامی آزادکاران المپیکی ما بدون چون و چرا به اردو آمدند و تمرینات خود را آغاز کردند. به عنوان مثال می توان به حسن رحیمی، صادق گودرزی و حتی احسان لشگری مصدوم اشاره کرد که تمام برنامه های خود را با کادر فنی هماهنگ می کنند. البته ممکن است اردونشینان تیم ملی در صورت لزوم چند روزی هم به مرخصی بروند، اما اینکه هر کشتی گیری به میل خود به اردو بیاید و یا از اردو معاف شود، برای کادر فنی قابل قبول نیست.

طلایی در ادامه به مشکل برخی از قهرمانان کشتی کشورمان با باشگاه نفت اشاره کرد و گفت: متاسفانه یک تصمیم غیر کارشناسی باعث شد بسیاری از قهرمانان کشتی در بلاتکلیفی بسر ببرند. انتقال باشگاه نفت به گاز مازندران به هیچوجه اصولی نبود و ما همچنان در انتظار تحقق وعده های غلامرضا شاه کرمی مدیر کل دفتر ورزش وزارت نفت و قنبرزاده مدیر عامل باشگاه نفت در حل این مشکل هستیم.

مربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در خاتمه به برخی انتقادات از رضا لایق نیز اشاره کرد و افزود: لایق یکی از مربیان کادر فنی تیم ملی است که به واقع زحمات زیادی برای آماده سازی کشتی گیران المپیکی متحمل شد. متاسفانه برخی انتقادات از او منصفانه و منطقی نیست، چراکه او به عنوان یک مربی جوان و بااخلاق به چیزی جز رشد و اعتلای تیم ملی نمی اندیشد. ضمنا رسول خادم به عنوان مدیر فنی تیم ملی حق دارد با مربیانی که راحت تر است همکاری کند و مطمئنا این مساله از اختیارات قانونی او برای استفاده از مربیان در کادر فنی تیم ملی است.

سومین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان از روز اول آذرماه در خانه کشتی آغاز خواهد شد که قرار است در خاتمه این تمرینات، برخی اردونشینان به رقابتهای بین المللی جام علی علی یف روسیه اعزام شوند.