راه اندازی نخستین شعبه صندوق ضمانت صادرات ایران در مازندران

غلامرضا عشریه در گفتگو با خبرنگار مهر، از تبدیل کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران در استان خبر داد.



وی افزود: بر اساس تلاشهای صورت گرفته در تجارت خارجی و فعالیت صادر کنندگان استان و بیگیری اتاق و بررسی آن از طریق صندوق ضمانت و شاخصه های صادرات در استان، کارگزاری سازمان اتاق به شعبه ارتقا پیدا کرده است.



رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران یادآورشد: موقعی که ما کارگزار بودیم درخواستهای صادر کنندگان و تجار استان را برای اخذ صندوق ضمانت به اتاق بازرگانی کشور ارسال می کردیم ولی با تاسیس صندوق ضمانت در اتاق بازرگانی مازندران تمام فعالیتها در داخل استان انجام می شود.



عشریه به خدمات و فعالیتهای صندوق ضمانت در استان اشاره کرد و گفت: این صندوق برای تسهیل کار و پیشبرد اهداف صادراتی کشور و برای ضمانت تسهیلات بانکی برای ارائه وثیقه از سوی تجار و صادرکنندگان در استان راه اندازی شده است.



وی بیان داشت: در پنج سال گذشته بیش از 100 میلیارد تومان خسارت توسط این صندوق به بانکهای استان پرداخت شده است.



شعبه صندوق ضمانت در استان در راستای حمایت از صادرات و تقویت بنیه مالی تجار و صادرکنندگان جهت استفاده از تسهیلات بانکی تاسیس می شود.