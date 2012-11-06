علی درستکار کارشناس مجری "این شبها" در گفتگو با مهر از دیداری که با علی دارابی معاون سیما درباره وضعیت این برنامه داشته است، خبر داد و گفت: خبرهای خوبی درباره "این شبها" دارم. در واقع از زمانی که رهبر معظم انقلاب در سفر به استان خراسان اظهارات صریحی درباره توجه به سبک زندگی و زیرموضوعات آن داشتند، من از مدیر شبکه اول و معاون سیما خواهش کردم که حمایت بیشتری از "این شبها" داشته باشند.
پخش مستمر "این شبها" در پنجشنبهها
وی افزود: به این دلیل که "این شبها" اساسا به منظور توجه به سبک زندگی دینی تاسیس شده و جا دارد حمایت بیشتری از آن صورت گیرد و زمان و نوبت پخش آن توسعه پیدا کند.
درستکار یادآور شد: امروز در گفتگوی حضوری با معاون سیما، دکتر دارابی اعلام کرد "این شبها" از هفته آینده هر پنجشنبه شب پخش خواهد شد. در واقع علی رغم فشردگی که در برنامهها و جدول پخش وجود دارد با مساعدت مدیریت شبکه، شاهد پخش مستمر برنامه خواهیم بود و در مناسبتهای مختلفی نظیر محرم و صفر نیز پخش هفتگی برنامه توسعه پیدا خواهد کرد. کما اینکه 10 شب اول محرم برنامه خواهیم داشت.
حمایت ویژه معاون سیما و مدیر شبکه اول از برنامه معارفی
مجری کارشناس "این شبها" با اشاره به توصیه دارابی در راستای برنامهریزی برای مناسبتهای انتهال سال 91 و 92، ادامه داد: قرار شد جدول مشخصی از موضوعات برنامه را پیشنهاد دهیم تا برنامه ریزی خوبی انجام شود. همچنین دکتر دارابی بر لزوم در نظر گرفتن فضای بیشتر برای خواستههای عموم مردم تأکید و اعلام کرد سهم بیشتری به خواستههای مردم اختصاص پیدا خواهد کرد. برای همین برنامهای چون "این شبها" که مورد اقبال عمومی و تأیید متدینین جامعه است حمایت میشود.
درستکار همچنین از دیداری با مهدی فرجی مدیر شبکه اول خبر داد و تصریح کرد: ایشان به برنامه محبت داشت و گفت هر فرصتی که مقدور باشد در اختیار "این شبها" گذاشته خواهد شد. البته فرجی در آخرین روزهای رمضان با حضور سر صحنه برنامه در حالی که از نیمههای شب گذشته بود نیز این علاقه را ابراز کرده بود.
وی با یادآوری گفتگویی که در نمایشگاه مطبوعات با خبرگزاری مهر داشت، افزود: تأکید من بر این بود که لازمه این برنامه زمان پخش مستمر است. به این شکل فضای وسیعتری به انعکاس خواستههای گوناگون مردم در نقاط مختلف کشور نیز اختصاص پیدا میکند. خوشبختانه امروز دریافتم این هم نوایی در میان مسئولان عالی تلویزیون از جمله معاون سیما و مدیر شبکه یک وجود دارد که من از آنها تقدیر میکنم و به مردم نوید حضور پررنگترمان را میدهم. از مردم هم به دلیل لطف مستمرشان تشکر میکنم و امید دارم که از پس این وظیفه سنگین برآیم.
چیستی انسان با نظر به قیام اباعبدالله
مجری کارشناس "این شبها" همچنین به موضوعاتی که روز گذشته طی جلسهای مفصل با مدیر گروه معارف شبکه اول و تهیه کننده برنامه روی آنها بحث شده، اشاره کرد و گفت: در این جلسه درباره جزئیات برنامه دهه محرم بحث و تبادل نظر شده و قرار است موضوع چیستی انسان را با نظر به قیام حضرت اباعبدالله برای این دهه مورد بحث قرار دهیم. در این زمینه تلاش خواهیم کرد از کارشناسان و چهرههای جدیدی استفاده کنیم و امیدواریم زمینه رضایت مردم فراهم شود.
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