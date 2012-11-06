حفظ خورده فرهنگها جهانی شدن را محقق می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن موسوی، معاون رئیس جمهور در نخستین نشست شورای حکام مرکز منطقه ای میراث ناملموس حوزه آسیای مرکزی و غربی که امروز سه شنبه در هتل لاله برگزار شد، گفت: در دوره ای که تصور بر این است جهانی شدن با حذف خورده فرهنگ ها میسر می شود و فعالیت‌های یونسکو و دفاتر منطقه‌ای و شورای حکام و ماموریت مشخصی که مرکز میراث ناملموس به آن می پردازد، بیانگر این است که رویکرد جدیدی رقم خورده و با حفظ خورده فرهنگ ها می توان جهانی شدن را محقق کرد.

وی افزود: امروزه شاهد برداشته شدن گامی تعیین کننده در حوزه فرهنگ آسیای غربی و مرکزی هستیم. میراث ناملموس یا معنوی گونه ای از میراثی است که در حوزه مرزهای سیاسی کشورها محصور نمی ماند و به گونه ای سیال در پهنه های جغرافیایی جاری می شود. در این حوزه از میراث فرهنگی مفهوم میراث مشترک به بهترین وجه معنا پیدا می کند، چون کمتر می توان تجلی از میراث ناملموس را یافت که نزد ملت های دیگر وجود نداشته باشد.

موسوی ادامه داد: پهنه آسیای مرکزی و غربی پهنه عرصه گرد آمدن شمار چشمگیری از ملل، اقوام، مذاهب، زبان ها و نژادها است که هر کدام پیشنیه قوی از میراث ناملموس را دارند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی تصریح کرد: اگر در هر کدام دقت شود درمیابیم که یک هسته فرهنگ اصیل در جمع آنها مشترک است.

وی خاطر نشان کرد: همه ملت های ساکن نیازمند برخورداری از دستاوردهای علمی- تخصصی در این حوزه هستند و نیاز داریم میراث معنوی را بشناسانیم و بدانیم کدام شیوه بهره برداری بهترین شیوه است که موجودیت این میراث را به خطر نمی اندازد.