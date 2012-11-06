علی اسدزاده مدیر موسسه تصویرگستر پاسارگاد در ارتباط با انتشار نسخههای غیرمجاز فیلمها و سریالهای ایرانی در بازار به خبرنگار مهر گفت: شاید باورتان نشود برای من دیگر این شرایط عادی شدهاست و اگر نسخه غیرمجاز فیلمی یا اثری که توزیع میکنیم وارد بازار نشود، تعجب می کنم!
وی افزود:من برای مجموعه فصل جدید "قلب یخی" تلاش کردم که بین پخش هر قسمت هیچ فاصلهای نیافتد. چون این سریال در دو فصل بخ خاطر این موضوع دچار مشکلاتی شد. اما باز هم در بازار قاچاق هر دو قسمت جدید در یک دیویدی با قیمت نازل وارد بازار شده است.
اسدزاده ادامه داد: متاسفانه این وضعیت فقط در تهران نیست. ما در شهرستانها شرایط بسیار بدی دارم. تقریبا در شهرستانها ما اصلا مخاطب نسخه اصلی ندارم. در تمام این زمان که شرایط قاچاق فیلمهای در تهران کنترل شد، اما در شهرستانها همچنان وضعیت مانند گذشته است.
مدیر موسسه تصویرگستر پاسارگاد در پاسخ به این سوال که آیا گران شدن نسخه دیویدی فیلمها در شبکه نمایش خانگی یکی از دلایل این موضوع و توزیع گسترده نسخه قاچاق شده است، افزود: کدام کالا در حال حاضر در بازار گران نشده است؟! مواد خام برای تولید این آثار بسیار پرهزینهتر از گذشته است. چطور توقع دارید همین مقدار درصد افزایش را هم نداشته باشیم!
وی عنوان کرد: ما حتی در بخش بستهبندی این آثار برای توزیع در بازار با افزایش بالای قیمت کارتن و حتی چسب روبرو هستیم. در این شرایط چرا باید فقط گران شدن نسخه فیلمها به چشم بیاید و فقط سودجویان از این موضوع استفاده کنند. در صورتی که به عقیده من این موضوع باید ریشهیابی شود و بحث گران شدن فکر نمیکنم خیلی به این موضوع ارتباط داشته باشد.
اسدزاده در ادامه بیان کرد: من میدانم که دوستان در ارشاد در بخش صیانت از آثار فرهنگی هنری و ستاد مبارزه با آثار غیرمجاز زحمات زیادی میکشند. اما مشکل اینجا نیست. متاسفانه در این ارتباط فرهنگسازی صورت نمیگیرد. باید مردم بدانند که کپی آثار غیرمجاز و خرید آن دزدی است و اگر کسی این کار را انجام دهد گویا مال حرام خریداری کرده است.
وی تاکید کرد: چطور بستن کمربند ایمنی توانست بین مردم فرهنگسازی شود. امروز میبینیم که بیشتر مردم برای تامین جان خود از کمربند هنگام رانندگی استفاده میکنند. این موضوع به فرهنگسازی بر میگردد. تلویزیون میتواند در این امر نقش مهمی ایفا کند.
اسدزاده در ادامه گفت: از طرف دیگر باید جریمه افراد متخلف بیشتر شود. به طور نمونه فرد را دستگیر میکنند و برای هزار نسخه دیویدی غیرمجاز او را بین دو تا پنج میلیون جریمه میکنند. این مبلغ کافی نیست. زیرا وی سود زیادتری از این جریان میکند. باید این مبالغ جریمه مانند تخلفات رانندگی به اندازهای زیاد شود که فرد از این موضوع هراس داشته باشد.
وی در پایان عنوان کرد: در هر صورت من خوشحالم که در کشور آنقدر توانمندی دیده می شود که به سرعت پس از گذشتن یک روز از آمدن نسخه اصلی به بازار نسخه غیر مجاز با تیراژ بالا وارد کشور می شود. حداقل جوان ما شاید از این طریق کمتر به سراغ مواد مخدر بروند و با این کار خود به ما ضربه بزنند و سرمایه ما را به باد بدهند!
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