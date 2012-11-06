تقویت برنامه های فرهنگی و مذهبی آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام علی دشتکی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد راهبردی فرهنگی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک سازمان فرهنگی در چند سال گذشته برنامه های متنوع مذهبی و فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است .

وی اظهار داشت: در سال گذشته سازمان تبلیغات اسلامی هشت طرح را اجرا کرد که مهمترین طرح اجرا شده نمایشگاه فرهنگ عاشورایی بود که 22 کشور در این نمایشگاه حضور داشتند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: هدف از بر پایی نمایشگاه فرهنگ عاشورایی ترویج و تقویت ارزش های اسلامی و معنوی و کاهش انحرافات در عزاداری ها است.

دشتکی تاکید کرد: در نمایشگاه فرهنگ عاشورایی ارائه محصولات فرهنگی و مذهبی ارائه ابداعات و نوآوری ها و آشنایی با هنرمندان ارائه آثار متنوع آسیب ها و انحرافات در عزاداری ها برگزاری گفتمان های دینی و نقاشی برای کودکان و نوجوانان و فعالیت گسترده تبیان در نمایشگاه و ارائه خدمات مذهبی و دینی به صورت الکترونیکی به مردم و ایجاد فضای تبلیغ از مهمترین برنامه های این نمایشگاه بود.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسلامی با اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی رتبه برتر را در کشور دارد و در این راستا در سال جاری هم برنامه های متنوع را در دستور کاری خود دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در ادامه یاد آورشد: طرح نمایشگاه فرهنگ عاشورایی ماندگارترین و اثر گذارترین طرح در چند سال اخیر بود و تاثیرات خوبی هم در مردم داشته است.

دشتکی افزود: برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در کاهش آسیب ها و انحرفات بسیار موثر بوده است.

