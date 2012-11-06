  1. دانشگاه و فناوری
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

جنس نرم سلولهای سرطانی/

ریز تراشه‌ای که سلول‌های سرطانی را کشف می‌کند

ریز تراشه‌ای که سلول‌های سرطانی را کشف می‌کند

دانشمندان ابزار جدیدی موسوم به MS-Chip ساخته اند که می تواند با عبور دادن سلول ها از موانع میکروسکوپی اش، سلول های سرطانی را از سلول های سالم مشخص کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سلول های سرطانی انعطاف پذیر می تواند به راحتی از حفره های میکروسکوپی این ابزار عبور کنند اما سلول های سالم که سفت و سخت هستند نمی توانند از این حفره ها عبور کنند.

سلول های سالم از اسکلت خاصی برخوردارند که در واقع شبکه ای از پروتئین های ریز و محکم میله ای شکل است که ظاهر و ساختار سلول را می سازد.

سلول های سرطانی به دلیل تمایل زیاد برای تقسیم و تکثیر باید منابع را از این اسکلت سلولی به سوی تقسیم بکشانند، از این رو نرم و شل می شوند.

لی دونگ مجری این تحقیقات و متخصص نانوپزشکی گفت: بر روی این تراشه مسیرهای زیادی را برای عبور سلول ها از این موانع ایجاد کرده ایم.

ظرفیت پذیرش MS-Chipیک میلیون سلول است. وقتی یک سلول سفت و سخت، یک مانع خاص را مسدود می کند، مسیرهای دیگری برای عبور سلول های انعطاف پذیر و شل وجود دارد.
 
سلول های بنیادی سرطانی از دیگر سلول های سرطانی نرم تر و انعطاف پذیرتر هستند.
 
به گفته پژوهشگران با این ابزار می توان سلول های بنیادی سرطانی را تشخیص داد و بیمار را به پیش آگهی مهمی در مورد بیماری اش رساند.
کد مطلب 1737085

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