به گزارش خبرگزاری مهر، سلول های سرطانی انعطاف پذیر می تواند به راحتی از حفره های میکروسکوپی این ابزار عبور کنند اما سلول های سالم که سفت و سخت هستند نمی توانند از این حفره ها عبور کنند.

سلول های سالم از اسکلت خاصی برخوردارند که در واقع شبکه ای از پروتئین های ریز و محکم میله ای شکل است که ظاهر و ساختار سلول را می سازد.

سلول های سرطانی به دلیل تمایل زیاد برای تقسیم و تکثیر باید منابع را از این اسکلت سلولی به سوی تقسیم بکشانند، از این رو نرم و شل می شوند.

لی دونگ مجری این تحقیقات و متخصص نانوپزشکی گفت: بر روی این تراشه مسیرهای زیادی را برای عبور سلول ها از این موانع ایجاد کرده ایم.

ظرفیت پذیرش MS-Chipیک میلیون سلول است. وقتی یک سلول سفت و سخت، یک مانع خاص را مسدود می کند، مسیرهای دیگری برای عبور سلول های انعطاف پذیر و شل وجود دارد.

سلول های بنیادی سرطانی از دیگر سلول های سرطانی نرم تر و انعطاف پذیرتر هستند.

به گفته پژوهشگران با این ابزار می توان سلول های بنیادی سرطانی را تشخیص داد و بیمار را به پیش آگهی مهمی در مورد بیماری اش رساند.