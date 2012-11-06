به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی شیردل در مراسم تودیع و معارفه روسی نمایندگی آموزش و پرورش بخش سرحد شیروان افزود: آموزش و پرورش متعلق به آحاد مردم است و همه مسئولین باید در راستای توسعه و بالندگی آن تلاش کنند.
وی اظهار داشت: مدیریت آینده جامعه در دستان دانش آموزان امروز که مدیران آینده این کشور خواهند بود قرار دارد و بنابراین باید به تعلیم و تربیت این قشر که سرمایههای ارزشمند جامعه اسلامی هستند توجه شود.
شیردل تصریح کرد: معلمین به عنوان باغبانهای بوستان علم و معرفت به شمار میآیند و نقش اساسی در تعلیم و تربیت دانش آموزان دارند.
در این مراسم محمد رضا قوامی به عنوان رییس جدید نمایندگی آموزش و پرورش بخش سرحد شیروان معرفی و از خدمات و تلاشهای قنبر کاظمی مدیر پیشین این نمایندگی قدردانی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر مسئولیت نمایندگی آموزش و پرورش بخش قوشخانه شیروان نیز به عهده رئیس نمایندگی این اداره در سرحد شیروان است.
هم اکنون در بخش سرحد و قوشخانه شیروان، بیش از چهار هزار دانش آموز در 92 آموزشگاه و 14 مجتمع و مدارس شبانه روزی و بیش از 200 کلاس مشغول به تحصیل هستند.
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