به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی شیردل در مراسم تودیع و معارفه روسی نمایندگی آموزش و پرورش بخش سرحد شیروان افزود: آموزش و پرورش متعلق به آحاد مردم است و همه مسئولین باید در راستای توسعه و بالندگی آن تلاش کنند.

وی اظهار داشت: مدیریت آینده جامعه در دستان دانش آموزان امروز که مدیران آینده این کشور خواهند بود قرار دارد و بنابراین باید به تعلیم و تربیت این قشر که سرمایه‌های ارزشمند جامعه اسلامی هستند توجه شود.

شیردل تصریح کرد: معلمین به عنوان باغبان‌های بوستان علم و معرفت به شمار می‌آیند و نقش اساسی در تعلیم و تربیت دانش آموزان دارند.

در این مراسم محمد رضا قوامی به عنوان رییس جدید نمایندگی آموزش و پرورش بخش سرحد شیروان معرفی و از خدمات و تلاش‌های قنبر کاظمی مدیر پیشین این نمایندگی قدردانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر مسئولیت نمایندگی آموزش و پرورش بخش قوشخانه شیروان نیز به عهده رئیس نمایندگی این اداره در سرحد شیروان است.

هم اکنون در بخش سرحد و قوشخانه شیروان، بیش از چهار هزار دانش آموز در 92 آموزشگاه و 14 مجتمع و مدارس شبانه روزی و بیش از 200 کلاس مشغول به تحصیل هستند.