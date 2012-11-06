  1. جامعه
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

در 3 ماه اول امسال انجام شد/

رسیدگی به 133 میلیون نسخه سرپایی بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی

رسیدگی به 133 میلیون نسخه سرپایی بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی

دفاتر رسیدگی به اسنادپزشکی سازمان تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور طی سه ماهه اول سال‌جاری تعداد 133 میلیون و 232 هزار و 875 نسخه سرپایی مراکز درمانی طرف قرارداد را مورد رسیدگی قرار داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس گزارش ارائه شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، هزینه نسخ سرپایی رسیدگی شده طی سه‌ماهه اول سال 91 مبلغ 6861 میلیارد و 886 میلیون ریال و میانگین هزینه نسخ سرپایی مراکز درمانی طرف قرارداد 51 هزار و 503 ریال است.

براساس این گزارش، تعداد نسخ بستری رسیدگی شده در مراکز درمانی طرف قرارداد طی سه ماهه اول سال 91 یک‌میلیون و 224 هزار و 440 مورد بوده است که هزینه این نسخ 5061 میلیارد و 122 میلیون ریال و میانگین هزینه نسخ بستری نیز 4 میلیون و 133 هزار و 418 ریال است.

تعداد نسخ رسیدگی شده مربوط به مراجعات سرپایی به پزشکان مستقل طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی طی سه ماهه اول سال 91 درمجموع 34 میلیون و 790 هزار و 295 مورد بوده است که از این تعداد 15 میلیون و 906 هزار و 177 مراجعه به پزشکان عمومی و 17 میلیون و 694 هزار و 47 مورد مراجعه به پزشکان متخصص و همچنین یک‌میلیون و 190 هزار و 71 مورد مراجعه به دندانپزشکان طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی انجام شده است.
 
کد مطلب 1737087

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