به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس گزارش ارائه شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، هزینه نسخ سرپایی رسیدگی شده طی سه‌ماهه اول سال 91 مبلغ 6861 میلیارد و 886 میلیون ریال و میانگین هزینه نسخ سرپایی مراکز درمانی طرف قرارداد 51 هزار و 503 ریال است.

براساس این گزارش، تعداد نسخ بستری رسیدگی شده در مراکز درمانی طرف قرارداد طی سه ماهه اول سال 91 یک‌میلیون و 224 هزار و 440 مورد بوده است که هزینه این نسخ 5061 میلیارد و 122 میلیون ریال و میانگین هزینه نسخ بستری نیز 4 میلیون و 133 هزار و 418 ریال است.



تعداد نسخ رسیدگی شده مربوط به مراجعات سرپایی به پزشکان مستقل طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی طی سه ماهه اول سال 91 درمجموع 34 میلیون و 790 هزار و 295 مورد بوده است که از این تعداد 15 میلیون و 906 هزار و 177 مراجعه به پزشکان عمومی و 17 میلیون و 694 هزار و 47 مورد مراجعه به پزشکان متخصص و همچنین یک‌میلیون و 190 هزار و 71 مورد مراجعه به دندانپزشکان طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی انجام شده است.

