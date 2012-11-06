ایجاد پژوهشگاه مشترک میان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور توسعه پژوهشگاه های دانشگاهی پیش از ظهر امروز سه شنبه تفاهم نامه ای میان دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با حضور روسای دو دانشگاه به امضا رسید.

موضوع این تفاهم نامه شامل ایجاد پژوهشگاه مشترک میان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران می شود.



در این مراسم که در حاشیه نشست خبری امروز برگزار شد، فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران با ابراز امیدواری از اینکه با راه اندازی این پژوهشگاه زمینه ای برای اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک میان دو دانشگاه فراهم شود، خاطر نشان کرد: در این پژوهشگاه تحقیقاتی در حوزه های پزشکی و سایر زمینه های مرتبط اجرایی خواهد شد.



وی با اشاره به ایجاد پژوهشگاه دانشگاه تهران، یادآورشد: علاوه بر آن آزمایشگاه مرکزی دانشگاه نیز ایجاد شده و قرار است این آزمایشگاه خدماتی را به همه دانشگاه ها و محققان عرضه کند.