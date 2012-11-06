نمایشگاه آثار خطاطان آلمانی با موضوع اشعار سعدی و شیلر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «پلی میان فرهنگ‌ها» مشتمل بر آثاری از آنیکه گلاس‌هاگن و اشتوک دو تن از خطاطان آلمانی با محوریت اشعار سعدی و شیلر، صبح امروز سه شنبه 16 آبان با حضور سفیر آلمان در ایران در محل کتابخانه ملی ایران افتتاح شد.

در این نمایشگاه آثاری ملهم از اشعار معروف سعدی از جمله «بنی آدم اعضای یکدیگرند» و شیلر شاعر کلاسیک آلمان و نیز تعدادی از کتاب‌های خطی و نادر به زبان آلمانی که در کتابخانه ملی ایران نگهداری می‌شود به معرض دید گذاشته شده است.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به پیشینه روابط فرهنگی دو ملت ایران و آلمان گفت: ما افتخار داریم که کتاب‌های زیادی از نسل‌های گذشته آلمان را در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری می‌کنیم.

وی همچنین آمادگی سازمان متبوعش را برای تصویربرداری از پایان‌نامه‌ها، مقالات، نشریات و نسخ خطی مربوط به کشور آلمان و انتقال آن به کتابخانه ملی آلمان فدرال اعلام کرد.

صلاحی همچنین با اشاره به نسخ خطی و کتاب‌های متعدد ایرانی و فارسی که در کتابخانه ملی آلمان وجود دارد ابراز امیدواری کرد، زمینه انتقال نسخه‌های اسکن شده آنها به کتابخانه ملی ایران فراهم شود.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور همچنین از اینکه کشورهای اروپایی تلقی درستی از مالکیت آثار عربی ایران قدیم ندارند، ابراز تاسف کرد و گفت: آثار زیادی از دانشمندان ایرانی در سده‌های بعد از ظهور اسلام در نقاط مختلف جهان پراکنده است که بسیاری از آنها را متعلق به کشورهای عربی می‌دانند؛ در حالی که همه این آثار مربوط به ایران کهن است.

رئیس کتابخانه ملی ایران همچنین با اشاره به فعالیت ایران‌شناسان و آلمان‌شناسان در دو کشور گفت: کتابخانه ملی ایران آمادگی برگزاری همایش‌های علمی و تخصصی در موضوعات مختلف را با حضور ایران شناسان آلمان و آلمان شناسان ایرانی دارد.

در این برنامه همچنین ارنست اربل، سفیر آلمان در ایران در سخنانی گفت: در کتابخانه ملی ایران گنج عظیمی ذخیره است و خوشحالیم که امکان دسترسی عموم مردم به این منابع ارزشمند وجود دارد.

وی افزود: یک بنیاد فرهنگی در برلین فعالیت دارد که گنجینه عظیمی از نسخ خطی فارسی و عربی که متعلق به ایران است در آن نگهداری می‌شود.

اربل اضافه کرد: نیازی به اثبات مالکیت منابع غنی ایرانی اسلامی نیست و مسئولان این بنیاد خوب می‌دانند که این منابع ارزشمند متعلق به ایران است و آماده هستند که مبادلات فرهنگی با کتابخانه ملی ایران داشته باشند.