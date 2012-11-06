اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تساوی این تیم برابر امارات ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیش بینی میکردیم بازی سختی برابر امارات داشته باشیم. آنها در جریان بازی همه کار کردند تا با امتیاز مسابقه را ترک کنند زیرا در صورت شکست، حذف میشدند.
وی با اشاره به اینکه اماراتیها از تساوی برابر ایران رضایت داشتند و این امتیاز برای آنها ارزش 3 امتیاز داشت، اظهار کرد: اماراتیها در جریان این بازی از داوری خیلی استفاده کردند، هرچند اجازه ندادیم بازیکنان آنها وارد محوطه جریمه ایران شوند اما حتما اگر اتفاقی درون منطقه 18 قدم میافتاد، داور قطعا پنالتی میگرفت.
سرمربی تیم فوتبال جوانان خاطرنشان کرد: اماراتیها با استفاده از توپهای بلند، هافبکهای تیم خود و ما را از جریان بازی خارج کرده و سبک بازی ما را خراب کردند. خطاهای بدون توپ روی بازیکنان ما، خصوصا بازیکنان هجومی ایران زمانیکه توپ در بخش دیگری از زمین بود، نفراتمان را خصوصا در نیمه نخست بسیار عصبی کرد. متاسفانه کمک داور یا صحنهها را نمیدید و یا خودش را به ندیدن، میزد.
وی نتایج رقم خورده در این گروه را نشاندهنده سطح بالای مسابقات و قدرتمندی تیمهای گروه دانست و افزود: اگر میخواستیم همانند اماراتیها ضد فوتبال بازی کنیم، در آن 6 دقیقه نتیجه را حفظ میکردیم اما اعتقادی به ارائه بازی کثیف ندارم. ضمن اینکه در جریان این بازی ما 7 موقعیت گلزنی داشتیم و آنها یک موقعیت که این نشان از برتری ما داشت.
محمدی با اشاره به اینکه برد ژاپن و تساوی با امارات تقدیر و رضایت خدا است و حتما حکمتی در آن بوده، تصریح کرد: باید در این جام یک مساوی میدادیم و چه بهتر که با میزبان مساوی کردیم اما مطمئن باشید در بازی آینده به نتیجه دلخواه رسیده و صددرصد تیم ملی از این گروه صعود خواهد کرد. برایمان هم فرقی نمیکند در مرحله بعدی با چه تیمی روبرو میشویم زیرا به صعود به جام جهانی و قهرمانی فکر میکنیم.
وی در مورد اینکه تیم جوانان پس از 627 دقیقه در بازیهای رسمی گل خورده است، یادآور شد: روی یک صحنه بازیکنان اشتباه کردند و تمرکزشان را از دست دادند. هرچند در جریان بازی و پس از گل برتری میتوانستیم گلهای بیشتری بزنیم اما در نهایت برابر امارات مساوی کردیم تا با 4 امتیاز همچنان صدرنشین گروه باشیم.
سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران با اشاره به اینکه تساوی ایران با امارات، شانس صعود ژاپن به مرحله بعدی را 50-50 کرده، در پایان گفت: دیدار با کویت سخت است اما نه به اندازه بازی با امارات. کویت برای صعود به پیروزی نیاز دارد که ما را شکست دهد و باز بازی کردن آنها، کارمان را آسانتر میکند.
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