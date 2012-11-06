2600 هکتار از اراضی گلستان به آبیاری نوین مجهز شدند

سید نصیر سیدمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد پنج برابری داشته است.

وی اظهار داشت: قرار است تا پایان سالجاری چهار هزار و 850 هکتار دیگر از مزارع استان به آبیاری تحت فشار مجهز شوند.

سید محمدی گفت: برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار در استان 380 میلیارد ریال در سالجاری تخصیص داده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: تا پایان امسال میزان اراضی تجهیز شده به آبیاری تحت فشار به 43 هزار هکتار می رسد.

وی عنوان کرد: طی برنامه پنجساله، 50 هزار هکتار از اراضی استان به آبیاری مدرن باید تجهیز شوند و اجرای این طرح از سال قبل شروع شده است.

سید محمدی از اجرای طرح الگوی کشت در استان همزمان با هفت استان دیگر خبر داد و گفت: بر این اساس در هر منطقه محصول خاص متناسب با شرایط اقلیمی کشت می شود.

وی گفت: این طرح اکنون در دو نقطه کلاله و گنبدکاووس در حال اجراست.