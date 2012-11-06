کرمان جایگاه 22 کشور را از لحاظ پرونده های تخریب دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان گفت: استان کرمان از لحاظ پرونده های تخریب در سال گذشته در جایگاه 22 کشوری قرار گرفت.

حمید خالقی اظهار داشت: بر اساس آمارها ورودی پرونده های تخریب در سال گذشته چهار هزار و 197 فقره بوده است.

وی ادامه داد: به ازاء هر 100هزار نفر 147 پرونده دادگستری تشکیل شده است.

این مسئول قضایی ابراز داشت: این آمار نشان دهنده رشد 3.32 درصدی نسبت به سال قبل در کرمان است.

طلاق توافقی بزرگترین معضل زرند

رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: در حوزه قضائی شهرستان زرند بزرگترین معضل، بحث طلاق توافقی است که عدم آگاهی، کم بودن شناخت قبل از ازدواج زوجین از یکدیگر و اعتیاد به مواد مخدر از عمده ترین دلایل آن است.

مهدی جعفری افزود: بالا رفتن سطح توقعات و پائین آمدن سطح تحمل زوجهای جوان نیز، از دیگر دلایل طلاقهای توافقی است.

این مسئول قضائی بیان داشت: بسیاری از افراد هدف ازدواج را فراموش کرده اند و این در حالی است که باید قبل از ازدواج با مشاورین خانواده به این حقیقت دست یابند که ازدواج انتخاب یک همراه برای یک عمر زندگی است و نباید هر کسی را برای این امر انتخاب نمود.

رئیس دادگستری شهرستان زرند یادآور شد: زوج های جوان توجه داشته باشند که طلاق آخرین را ه برای پایان دادن به اختلافات است و باید با بالابردن سطح تحمل خود و گذشت و کمک گرفتن از مشاورین خانواده خبره و اقوام خود به ویژه پدر و مادر از بنیان خانواده خود صیانت کرده و آینده فرزندان خود را به تباهی نکشند.

جعفری لذت جوئی را عامل اصلی پائین آمدن آستانه تحمل زوجهای جوان دانست و تصریح کرد: زوجهای جوان باید کنترل غرائز و تقویت معنویت در محیط خانواده آستانه تحمل خود را بالا برده و باعث استحکام و آرامش خانواده و زمینه ساز رشد و بالندگی فرزندان خود باشند.

