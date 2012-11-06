دولت مجوز صادرات کیوی از اواخر آبان را صادر کند

حسین مهاجران در گفتگو با مهر درخصوص وضعیت تولید کیوی در کشور اظهارداشت: کشور ایران با تولید سالانه 221 هزار تن چهارمین تولید کننده کیوی در جهان به شمار می‌رود.

به گفته وی، زادگاه میوه کیوی کشور نیوزیلند است و با اصلاح نژادی که در کشور فرانسه بر روی آن انجام شد، به شکل امروزی درآمده است.

رئیس اتحادیه سراسری فروشندگان میوه و تره بار استان تهران با تاکیدبراینکه نباید به هیچ وجه کیوی را قبل از 20 آبان ماه برداشت کرد، گفت: اگر قبل از این تاریخ کیوی از سر درخت برداشت شود بدلیل اینکه قندآن کامل نشده است نارس و بدون طعم خواهد بود.



وی افزود: با این وجود، از حدود 2 ماه گذشته باغداران اقدام به چیدن این میوه کرده اند و این اقدام آنها موجب شده با اینکه ایران بهترین میوه کیوی دنیا را دارد اما بدلیل برداشت زودهنگام به بدنام ترین میوه صادراتی از نظر طعم و مزه تبدیل شده است.



مهاجران برای رفع این مشکل عنوان کرد: مسئولان مربوطه باید ابتدا دستور دهند که سردخانه ها تا 20 آبان ماه از دریافت کیوی خودداری کنند و همچنین مجوز صادرات این میوه از تاریخ 25 آبان ماه به بعد صادر شود.



وی درباره قیمت کیوی در بازار نیز گفت: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم میوه کیوی بر سردرخت در حدود 1180 تومان، قیمت هرکیلوگرم این میوه در میدان مرکزی میوه و تره بار در حدود 2000 تومان و قیمت هرکیلوگرم کیوی با احتساب سود خرده فروشیها در سطح شهر در حدود 3000 تومان است.

به گزارش مهر، براساس آمار گمرک ایران طی سه ماهه نخست سال جاری از محل صادرات کیوی بیش از 11 میلیون دلار ارزآوری عاید کشورمان شده که کشورهای عراق، افغانستان، امارات و ترکیه بزرگترین بازارهای صادراتی کیوی تولید ایران بوده اند.

سال گذشته نیزبیش از 81 میلیون دلار ارزش صادرات کیوی ایران بوده که بیش از 50 درصد این میوه صادراتی راهی بازار عراق شد و روسیه و ترکیه نیز به ترتیب دومین و سومین بازار صادراتی کیوی ایران در سال 90 بوده‌اند.