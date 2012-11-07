به گزارش خبرنگار مهر، کوکر 1 (Koker 1) اولین پهپاد عمود پرواز دنیا محسوب می شود که برای عملیات امداد و نجات، شناسایی و کنترل تصویری حریم دریایی و زمینی توسط متخصصان و نخبگان کشور طراحی و پیاده سازی شده است.

دانش فنی و سازه این هواپیمای بدون سرنشین عمود پرواز کاملا بومی بوده و فناوری آن جزء پهپادهای فوق پیشرفته دنیا با سازه بسیار سبک به شمار می رود.

کوکر 1 مجهز به چهار موتور کم صدا، رادار چند منظوره، سیستم ثابت سازی اپتیکی دوربرد و سیستم ارتباط ماهواره ای برای تبادل اطلاعات مجهز شده است که قابلیت رادار گریزی و عملیات تصویر برداری و پرواز مداوم 3 ساعته تا شعاع عملیاتی 170 کیلومتری و تا ارتفاع 12 هزار پا را در شرایط آب و هوایی مختلف و در روز و شب را دارد؛ در همین حال حرکت در نزدیکترین سطح زمین و حتی بر روی آب از توانمندی های ویژه پهپاد عمود پرواز کوکر1 است.

تصویر نمونه آزمایشی پهپاد کوکر1 که روز عید غدیر به پرواز درآمد

تست پروازی این پرنده هدایت پذیر از دور فوق پیشرفته در روز عید غدیر خم در حضور مسئولان ارشد صنایع هوا فضا و سازمان پدافند غیرعامل با موفقیت انجام شد و قرار است نمونه نهایی آن در آذرماه طی مراسمی رونمایی شود.

بهره مندی از انرژی خورشیدی جهت تداوم پرواز، سیستم ناوبری هوشمند، قابلیت بازیابی با چتر نجات، ارتباط ماهواره ای (جی پی اس)، خلبان و نشست و برخاست خودکار با امکان تصویربرداری برلحظه توسط فناوری اسکات، از دیگر امتیازات کوکر1 است.

کوکر1 هم اکنون در مراحل آزمایشات ساخت پروازی اولیه است و قرار است 21 تا 24 آذرماه در نمایشگاه هوایی کیش رونمایی و در دهه فجر انقلاب اسلامی بصورت محصول تجاری شده به سازمانهای مربوطه ارائه شود.

تصویر سه بعدی نهایی پهپاد کوکر1

به گزارش مهر، نام کوکر از نام پرنده زیبای ایرانی اخذ شده و دپارتمان هوافضای تیم تحقیقاتی گروه توسعه ارتباطات سامان یکی از شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری مازندران موفق به ساخت این پهپاد عمود پرواز دنیا شده است.

این تیم تحقیقاتی پیش از این موفق به ساخت نمونه پروازی پهپاد "لیکو" با قابلیت رادار گریزی شده بود.