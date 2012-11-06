به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، معاونان این سازمان و اعضای شورا و مرکز منطقه ای در تهران، به همراه جمعی از نمایندگان کمیسیون ملی یونسکو در ایران، نمایندگانی از کشورهای قزاقستان و تاجیکستان به عنوان اعضای شورای حکام و متخصصان برجسته حوزه میراث ناملموس حضور داشتند و در آن بیانیه‌ای درباره تشکیل مرکز منطقه‌ای مطالعات میراث ناملموس یونسکو در آسیای غربی و آسیای مرکزی تهیه شد.

در این نشست که پیش زمینه مراسم افتتاحیه این مرکز در بیستم آبان ماه جاری است، حکم سه نفر از اعضای شورا اهدا شد.

انتخاب رئیس سنی نشست نخست شورای حکام، گزارش رئیس موقت مرکز، تصویب برنامه نشست، تصویب مشخصات اعضای شورای حکام، انتخاب رئیس شورای حکام، تفویض ریاست جلسه به رئیس شورای حکام، تصویب نام مرکز، تصویب لوگوی موقت مرکز و انتخاب رئیس مرکز و رئیس دبیرخانه از مهمترین برنامه‌های نخستین نشست شورای حکام مرکز منطقه‌ای میراث معنوی یونسکو است.

تصویب اساسنامه مرکز، تصویب محدوده جغرافیایی مرکز، تصویب تشکیلات مرکز، انتخاب اعضای هیات اجرایی مرکز، تصویب برنامه کار سالانه و بودجه، تصویب وب‌سایت مرکز، تصویب برنامه راهبردی و برنامه‌های بلند‌مدت و میان‌مدت و تصویب برنامه‌های سال نخست فعالیت مرکز از دیگر برنامه‌های این نشست است که تا فردا در هتل لاله تهران ادامه می یابد.