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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۴

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پیشرفت 60 درصدی مجموعه هتل لاله پارک تبریز

پیشرفت 60 درصدی مجموعه هتل لاله پارک تبریز

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از پیشرفت 60 درصدی مجموعه هتل لاله پارک تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی امروز در بازدید از این طرح سرمایه گذاری افزود: مجموعه لاله پارک علاوه بر هتل از بخش های دیگری همچون مراکز تجاری و تفریحی نیز تشکیل شده است.

محمدی برآورد هزینه مجموعه لاله پارک تبریز را بالغ بر 100 میلیون دلار عنوان کرد که به گفته سرمایه گذاران طرح، بیش از 65 درصد این مبلغ تا کنون هزینه شده است.

عضو شورای مشورتی گردشگری کشور همچنین از افتتاح مرکز خرید و هایپر مارکت پنج هزار و 300 متر مربعی این مجموعه خبر داد و گفت: حضور برندها و تولیدکنندگان برتر جهانی در این مرکز نشان دهنده تغییر دیدگاه ها و ذهنیت های جهانی نسبت به سرمایه گذاری های انجام گرفته در کشورمان است.

مرمت امامزاده کلیبر تا پایان سال 91 به اتمام می رسد

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی خبر داد: مرمت و بازسازی امامزاده کلیبر تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

تراب محمدی افزود: مرمت این بنای تاریخی از دو سال گذشته آغاز شده و با توجه به وسعت و تعداد سه برج مجموعه امامزاده بازسازی آن تا کنون ادامه داشته است.

وی با بیان اینکه مجموعه امامزاده کلیبر دارای تک بناهای شاخصی شامل سه برج و سازه های مرتبط با آن مانند سردابه هاست، قدمت بنای اصلی امامزاده را مربوط به دوره ایلخانی دانست و گفت: در دوره های صفوی و قاجار نیز الحاقات و تغییراتی روی بنای اصلی صورت گرفته است.

کد مطلب 1737106

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