قول وزیر اقتصاد برای معافیت مالیاتی مسکن مهر/ نماینده سوال کننده به قول وزیر اکتفا کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی سوال عوض حیدرپور نماینده شهرضا از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس قرار گرفت.

سوال حیدرپور علت اجرا نشدن مصوبات دولت در خصوص معاف بودن مسکن مهر از مالیات بود.

سوال مذکور در جلسه 24 مرداد ماه سال جاری کمیسیون اقتصادی مرد بررسی قرار گرفت و آقای حیدرپور اعلام کرد که از توضیحات وزیر قانع نشده و اعضای کمیسیون نیز حیطه طرح سوال را ملی تشخیص دادند بنابراین سوال به هیات رئیسه برای بررسی در صحن مجلس ارجاع شد.

حیدرپور در جلسه امروز مجلس در طرح سوال خود اظهار داشت: براساس مصوبه دولت، مسکن مهر از مالیات معاف است اما سازمان‌های امور مالیاتی و ادارات مالیاتی در استان ها و شهرستان‌ها این مصوبات را عمل نمی‌کنند.

حسینی وزیر اقتصاد در پاسخ به حیدرپور گفت: در حال حاضر هیچ قانونی مبنی بر معافت مسکن مهر از مالیات وجود ندارد بلکه د ر تاریخ 28 آبان سال 90 دولت مصوبه‌ای مبنی بر معافیت از مالیات را گذراند و در آن مصوبه مسکن مهر هم از مواد 59 و 104 قانون مالیات‌های مستقیم معاف ولی مشمول ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم گردید.

وی ادامه داد:‌ این مصوبه در تاریخ 11 دی ماه سال 91 تطبیق مصوبات مجلس مغایر قانون دانسته شد بنابراین لغو شد. در مورد مواد 59 و 77 قانون مالیات های مستقیم دولت تمکین کرد اما تفسیری برای ماده 104 تبیین نمود مبنی بر اینکه سازنده‌ای که خود مسکن مهر را بسازد نه اینکه ساخت آن را به پیمانکار بدهد از مالیات تکلیفی ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم معاف است و او را مالک تلقی می‌کنیم.

حسینی گفت: اگر قرار باشد معافیت مالیات در عملکرد پیمانکاران را داشته باشیم این نیاز به تصویب قانون دارد.

در ادامه حیدرپور طی سخنانی گفت: ‌ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد است. رفته رفته ساخت مسکن به سمتی رفت که به پروژه مسکن مهر تبدیل و مقرر شد متقاضیان مسکن مهر 5 میلیون آورده داشته باشند و 14 میلیون از تسهیلات استفاده کنند. اما زمانی که پیمانکاران وارد پروژه شدند احساس کردند 14 میلیون تومان وام کم است و این وام به 19 میلیون افزایش یافت. با شروع کار توسط پیمانکاران آنها به مشکل برخورد کردند زیرا سازمان امور مالیاتی مالیات دریافت کرد به طوری که از 20 میلیون وامی که به متقاضیان مسکن مهر داده می شود بیش از 2 میلیون آن به عنوان مالیات کسر می‌شود البته این دو میلیون میانگین است بین یک میلیون و 700 هزار تومان تا سه میلیون و 300 هزار تومان از متقاضیان به عنوان مالیات دریافت می‌شود.

در ادامه این پرسش و پاسخ، حیدرپور پیشنهاد کرد در حین بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است پیشنهاد معافیت مسکن مهر به عنوان یک پروژه مالی از مالیات برای همیشه به تصویب رسد و در قانون لحاظ شود.

وی گفت: اگر آقای حسینی قول دهد که این پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و به تصویب برسد نیازی به رای گیری برای پاسخ‌های وی نیست.

حسینی وزیر اقتصاد نیز موافقت خود را با این پیشنهاد ارایه کرد بنابراین مجلس در پایان این پرسش و پاسخ رای گیری نکرد.