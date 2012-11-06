امور جوانان در کردستان نیازمند مدیریت راهبردی است/ تشکیل ستاد ساماندهی در شهرستانها

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله کریمی ظهر سه شنبه در نشست توجیهی کارشناسان رابط ساماندهی امور جوانان استان کردستان اظهار داشت: سرمایه هر مملکتی جوانان است و بحث جوانان با توجه به گستردگی آن نیازمند برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مناسب است.

وی با اشاره به اینکه بیش از یک سوم جمعیت استان کردستان را جوانان تشکیل می دهند، افزود: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب و تعامل سازمان های مردم نهاد با حوزه معاونت جوانان شاهد اجرایی شدن اهداف این حوزه باشیم.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان یادآور شد: خوشبختانه در سند چشم انداز 20 ساله کشور نگاه ویژه ای به حوزه جوانان شده است و انتظار می رود دستگاه های ذیربط بتوانند از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند.

ستاد شهرستانی ساماندهی امور جوانان تشکیل می شود

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان ستادی است که با هدف ایجاد هماهنگی و هم افزایی فعالیت های دستگاه های مرتبط با امور جوانان در اجرای تقسیم کار ملی با رویکرد بومی، منطقه ای و پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی جوانان و ستاد ملی و استانی ساماندهی امور جوانان در سطح شهرستان تشکیل می شود.

وی ادامه داد: تمهید مقدمات اجرای ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در سطح شهرستان و هم افزایی فعالیت های دستگاه ها در سطح شهرستان از جمله اهداف ستاد شهرستانی ساماندهی امور جوانان است.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان گفت: بررسی و تصویب برنامه ها و اقدامات اجرایی دستگاه ها در قالب تقسیم کار شهرستانی، پیگیری تحقق مصوبات ستاد شهرستان، جمع بندی عملکرد دستگاه های عضو ستاد و ارائه گزارش به ستاد استانی، نظارت و ارزشیابی برنامه ها و اقدامات اجرایی دستگاه ها و ارسال گزارش عملکرد ستاد شهرستان به دبیرخانه ستاد استانی ساماندهی امور جوانان از وظایف این ستاد است.

فرمانداری ها باید همکاری لازم را با حوزه جوانان داشته باشند

کریمی در ادامه با اشاره به اینکه تا کنون تنها دو شهرستان، جوانان برتر حوزه های دینی، مذهبی و علمی را به این سازمان معرفی کرده اند، گفت: در راستای اجرایی کردن اهداف حوزه جوانان نیاز است فرمانداری ها همکاری لازم را داشته باشند.

وی در ادامه اظهار داشت: حوزه فعالیت جوانان کاری فرابخشی است و نیاز است تمامی دستگاه ها همکاری لازم را داشته باشند.

از ظرفیت های شهرستانی استفاده شود

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان کردستان افزود: شهرستان ها از ظرفیت خوبی برخوردار هستند و نیاز است با برنامه ریزی مناسب از این ظرفیت ها به خوبی استفاده شود.

کریمی بیان کرد: متاسفانه در شهرستان ها تشکیل جلسات و کارگروها افزایش داشته و خروجی جلسات کاهش یافته است.

وی با اشاره به توزیع اعتبارات این حوزه در شهرستان ها یادآور شد: بخشی از اعتبارات باید به صورت شهرستانی تامین شود و بخش استانی آن با توجه به عملکرد و ظرفیت شهرستان ها توسط اداره کل تخصیص داده می شود.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان در پایان این نشست گفت: انتظار می رود با برنامه ریزی های مناسب و تعامل و همکاری سازمان های ذیربط با این حوزه در آینده نزدیک شاهد تحولات چشم گیری در این حوزه باشیم.