  1. سیاست
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

در پایان جلسه امروز مجلس/

سوال نماینده شیراز درباره عدم اجرای برنامه پنجم در حوزه جوانان به هیات رئیسه ارائه شد

سوال نماینده شیراز درباره عدم اجرای برنامه پنجم در حوزه جوانان به هیات رئیسه ارائه شد

در پایان جلسه امروز مجلس سوال احمدرضا دستغیب نماینده شیراز از وزیر ورزش درباره علت عدم اجرای قانون برنامه پنجم در حوزه جوانان برای بررسی به هیات رئیسه ارایه شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا منادی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه از ارایه سوال ملی سید احمدرضا دستغیب نماینده شیراز از وزیر ورزش درباره علت عدم اجرای قانون برنامه پنجم در ارتباط با جوانان خبر داد.

کد مطلب 1737114

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