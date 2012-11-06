540 معلم پایه های دوم وششم ابتدایی در همایش آموزشی تخصصی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهین پردال صبح سه شنبه در این همایش افزود: این همایش با توجه به تازه تألیف بودن کتابهای پایه های دوم و ششم ابتدایی وضرورت انجام فعالیتهای عملی حین تدریس برگزار شد.

وی بیان داشت: ارتقای آگاهیهای آموزشی، تخصصی معلمان نسبت به محتوای کتابهای درسی و رفع اشکالات وابهام ها باحضور مؤلفان این کتابها بررسی می شود.

پردال افزود: این همایش همچنین روز چهارشنبه با شرکت 250 معلم در شهر گچساران و پنج شنبه با حضور 450 معلم در شهر دهدشت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه درمجموع یکهزار و 240 فرهنگی دوره ابتدایی دراین همایشها شرکت خواهند کرد، اظهار داشت: این کارگاهها با حضور مؤلفان کتابهای درسی پایه دوم و ششم ابتدایی و معلمان شهری، روستایی و عشایری برگزار می شود.