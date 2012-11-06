  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

در شهرستان بویراحمد/

540 معلم پایه های دوم وششم ابتدایی در همایش آموزشی تخصصی شرکت کردند

540 معلم پایه های دوم وششم ابتدایی در همایش آموزشی تخصصی شرکت کردند

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: همایش آموزشی تخصصی 540 معلم پایه های دوم وششم ابتدایی شهرستان بویراحمد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهین پردال صبح سه شنبه در این همایش افزود: این همایش با توجه به تازه تألیف بودن کتابهای پایه های دوم و ششم ابتدایی وضرورت انجام فعالیتهای عملی حین تدریس برگزار شد.

وی بیان داشت: ارتقای آگاهیهای آموزشی، تخصصی معلمان نسبت به محتوای کتابهای درسی و رفع اشکالات وابهام ها باحضور مؤلفان این کتابها بررسی می شود.

پردال افزود: این همایش همچنین روز چهارشنبه با شرکت 250 معلم در شهر گچساران و پنج شنبه با حضور 450 معلم در شهر دهدشت برگزار می شود.

وی با بیان اینکه درمجموع یکهزار و 240 فرهنگی دوره ابتدایی دراین همایشها شرکت خواهند کرد، اظهار داشت: این کارگاهها با حضور مؤلفان کتابهای درسی پایه دوم و ششم ابتدایی و معلمان  شهری، روستایی و عشایری برگزار می شود.

کد مطلب 1737115

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها