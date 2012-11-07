سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر به موارد آسیبهای نوپدید اشاره کرد و افزود: بلوتوث، چت، وب کم، ماهواره ،اینترنت، اسم ام اس، ایمیل ، رسانه ها، شبکه‌های اجتماعی و ... از جمله آسیبهای نوپدید ناشی از فضای مجازی محسوب می شوند.

وی گفت: دسترسی به فضای مجازی، ماهواره و شبکه های اجتماعی یک فرصت است اما ما عادت کرده ایم پس از تبدیل فرصتها به تهدید، اقدامات مداخله ای انجام دهیم درصورتیکه این موضوع اشتباه است.

یه گفته وی، نمی توان جلوی بلوتوث ، ایمیل و ... را گرفت اما می شود به گونه ای برنامه ریزی کرد که تمام این امکانات را تبدیل به فرصت و از آنها در جهت اطلاع رسانی و افزایش آگاهی استفاده کرد اما چون همیشه در این خصوص معکوس عمل می کنیم ، عقب تر هستیم .

مدیر کل دفتر آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آسیب نوپدید بلوتوث اشاره و تاکید کرد: از بلوتوث که به عنوان بخشی از امکاناتی که از طریق گسترش تکنولوژی تلفن همراه ایجاد شده ،هم می توانیم در جهت افزایش آگاهی، آموزش و تبلیغ و هم در جهت تخریب ( مسایل اخلاقی ) استفاده کنیم.

موسوی اظهار داشت: متاسفانه امروزه بیشترین بخش استفاده از بلوتوث ها در بخش غیر مفید آن است به همین دلیل نگران این هستیم که استفاده گسترده و نابجا از آن باعث بروز آسیبهای زیادی شود.

وی با اشاره به اینکه جوانان و نوجوانان رغبت بیشتری برای استفاده از بلوتوث دارند، گفت: بلوتوث بدلیل جذابیتی که دارد استفاده از آن هر روز بیشتر خواهد شد. بنابراین در صورتیکه نحوه استفاده درست آن را به نوجوانان و جوانان آموزش ندهیم استفاده از آن در جهت انتقال پیام مضر و خطرناک هر روز بیشتر می شود.