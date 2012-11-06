نبود آزمایشگاه تخصصی پزشکی قانونی سبب اطاله دادرسی ها در یزد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرجعلی بیانی در بازدید مسئولان قضایی و معاونان استانداری از پزشکی قانونی استان یزد اظهار داشت: یکی از مشکلات اصلی پزشکی قانونی استان یزد در حال حاضر کسری بودجه جاری برای مصارف مواد آزمایشگاه و تالار تشریح و هزینه های مربوط به سوخت و پرداخت کشیک، آنکال و اضافه کاری است.

وی ادامه داد: در صورت عدم تخصیص اعتبار و بودجه لازم در ماه‌های آینده، خدمت رسانی به مردم پس از ساعت اداری در این اداره کل با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

بیانی همچنین با ارائه گزارشی از میزان پیشرفت پرو‍‍‍‍ژه در حال ساخت سالن تشریح و آزمایشگاه یزد و بیان مشکلات موجود در انتقال نمونه آزمایشگاهی به استانهای همجوار افزود: به دلیل نداشتن آزمایشگاه تخصصی در این استان شاهد اطاله چندین ماهه دادرسی برخی پرونده ها هستیم که امیدواریم اعتبار لازم برای تکمیل هرچه زودتر پروژه یاد شده تامین شود.

3 پزشک در یک اتاق مراجعان مصدوم یزد را معاینه می کنند

وی همچنین با اشاره به مشکل کمبود فضای فیزیکی در بخش های معاینات بالینی و کمیسیون اداره کل پزشکی قانونی استان یزد بیان داشت: در حال حاضر سه پزشک در یک اتاق، مراجعان مصدوم را معاینه می کنند که در این راستا مکاتبات لازم با مسئولان مسکن و شهرسازی در خصوص واگذاری یک قطعه زمین جنب دادگستری کل استان، صورت گرفته و لازم است مسئولان استانداری برای تسریع در واگذاری این زمین اقدام لازم را انجام دهند.

بیانی تاکید کرد: اعتبار لازم برای احداث ساختمان مذکور از مصوبات دور سوم سفر ریاست جمهوری است.

وی، احداث ساختمان مراکز پزشکی قانونی شهرستانهای ابرکوه و اردکان را از دیگر پروژه های پزشکی قانونی یزد دانست و افزود: در صورت جذب و هزینه اعتبار تخصیصی سال 1391 بخش معاینات مراکز ابرکوه و اردکان تا پایان سال جاری قابل بهره برداری خواهد بود.

کمبود نیروی انسانی متخصص در پزشکی قانون یزد/ پاسخگوی حجم مراجعات نیستیم

مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد همچنین با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص در پزشکی قانونی یزد گفت: تعداد نیروهای متخصص موجود در استان پاسخگوی حجم مراجعات و فعالیت‌ها و خدمات پزشکی قانونی نیست که امیدواریم با تصویب چارت‌های استانی که در دست اقدام است، این مشکل رفع شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد نیز در این بازدید با اشاره به اهمیت کار پزشکی قانونی در نتیجه پرونده های قضایی، خواستار همکاری مسئولان برای تخصیص اعتبار و بودجه لازم در دو حوزه جاری و عمرانی برای پرداخت ها، احداث و تجهیز آزمایشگاه تخصصی پزشکی قانونی در استان یزد شد.

معاون برنامه ریزی استانداری یزد نیز پس از بازدید از اداره پزشکی قانونی یزد با اذعان به شرایط سخت کار در پزشکی قانونی قول مساعدت و همکاری در راستای برطرف کردن مشکلات پزشکی قانونی استان یزد را داد.