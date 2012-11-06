  1. جامعه
۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

نماینده‌ دبیرکل یونسکو:

میراث ناملموس باید جز اساسی از تمدن فرهنگی جهان باشد

میراث ناملموس باید جز اساسی از تمدن فرهنگی جهان باشد

نماینده‌ دبیرکل یونسکو در ایران با بیان اینکه میراث فرهنگی ناملموس باید جز اساسی از تمدن فرهنگی منطقه و جهان باشد گفت: این مرکز چهارمین مرکزی است که پس از کشورهای ژاپن، چین و کره جنوبی در آسیا ایجاد شده و قرار است تمام فعالیت‌های آن سه مرکز در این مرکز پوشش داده شود. به همین دلیل اهمیت زیادی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تارجا ویرتانن، رئیس دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و نماینده یونسکو در ایران در نخستین نشست شورای حکام مرکز منطقه ای میراث ناملموس حوزه آسیای مرکزی و غربی که امروز سه شنبه در هتل لاله برگزار شد، گفت: میراث فرهنگی ناملموس در صلح منطقه‌ ای و نیز برای نسل‌های آینده اهمیت دارد. وظیفه‌ دولت‌ها حفاظت از این نوع میراث است، به همین دلیل در سال 2003 میلادی کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس را تصویب کردیم.

ویرتانن گفت: فهرست میراث فرهنگی ایران در جهان نشان می دهند که این میراث جهانی نه تنها متلعق به مردم ایران بلکه متعلق به تمام مردم جهان است و نشان می دهد که جامعه ایرانی تا چه حد به خود احترام می گذارد.

وی گفت: افتتاح مرکز منطقه ای میراث ناملموس منطقه ای در حوزه آسیای مرکزی و غربی در تهران، یک فرصت مهم است چرا که زمان آن رسیده که از میراث ناملموس نگهداری کنیم. 

کد مطلب 1737122

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