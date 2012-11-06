به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در پی اتفاقات اخیر مجلس شورای اسلامی درخصوص سوال از رئیس جمهور فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی بیانیه ای در این خصوص صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

اکنون که هیئت رئیسه مجلس نهم در تاریخ 14/8/91 با اعلام وصول سئوال از رئیس جمهور و ابلاغ آن به ریاست جمهوری قصد دارد این سئوال را در دستور کار آینده مجلس قرار دهند فراکسیون اصولگرایان لازم می داند دیدگاهها و ملاحظات خود را در این امر به اطلاع نمایندگان محترم مجلس و ملت شریف ایران برساند.

1- شک نیست که دشمنان انقلاب پس از ناکامی در توطئه های رنگارنگ خود علیه انقلاب اسلامی، در چند ماه اخیر با تشدید تحریم ها، به جنگ اقتصادی بر ضد مردم ما اقدام کرده اند و بغض و کینه خود را نسبت به ملت بزرگ و آزاد ایران به کریه ترین وجه نشان داده اند. نیز مسلم است که دشمنان می خواهند همزمان با فشار اقتصادی در جامعه ما التهاب و تنش سیاسی ایجاد کنند، آنان می خواهند مردم را از فشار اقتصادی خسته و از تنش های سیاسی گیج و آشفته سازند.

2- مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای، با توجه به توطئه های دشمن در هفته های اخیر اوامر خود را مشعر بر لزوم حفظ وحدت و آرامش در جامعه و پرهیز از ایجاد التهاب و تنش، مضاعف و مکرر کرده اند، گواه این سخن ، رهنمودهای ایشان در سفر مهرماه به استان خراسان شمالی وهشدارهای صریح و محکمی است که در دیدار با دانش آموزان در تاریخ 10/8/91 به مسئولان و به ویژه به روسای قوای سه گانه داده اند تا بدان حد که درباره کسانی که با احساسات ملت بازی می کنند تعبیر " خیانت به ملت" را به کار برده اند.

3- فراکسیون اصولگرایان، سئوال از رئیس جمهور را "حق" قانونی نمایندگان مجلس می داند و نقد و نظارت را وظیفه مجلس می شناسد و معتقد است عموم نمایندگانی که این سئوال را امضا کرده اند نیت خیر داشته و می خواهند در شرایط فعلی کشور که مردم در فشار اقتصادی به سر می برند با اعمال حق قانونی خود در راه رفع مشکلات قدمی بردارند.

4- مقام معظم رهبری تاکنون در خصوص سئوال از رئیس جمهور صریحا خطاب به مجلس مطلبی نفرموده اند و نفیا و اثباتا دستوری نداده اند. فراکسیون اصولگرایان نیز هرگز مدعی نشده است که از رای و نظر رهبری درین باب اطلاع قطعی و بی واسطه ای دارد. ما بر اساس درک و استنباط خود از نظر ایشان عمل کرده ایم.

5- تجربه سوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم و مجموع تجربه های متعدد دیگر به این احتمال قوت می‌بخشد که سوال از رئیس جمهور تنش زا و التهاب آفرین خواهد بود و بر وضع «بازار» و مناسبات اقتصادی اثر منفی خواهد گذاشت، مخصوصا باید توجه داشت که رئیس جمهور در بیان مشکلات، آزاد و بی مسئولیت نیست و نمی تواند و نباید همه مضایق و تنگناهای ایجاد شده یا راه حل ها و راه های گریز از آن تنگناها را بیان کند.

6- فراکسیون اصولگرایان، بنابر آنچه گفته شده، هم به حکم عقل و هم به حکم شرع برپایه استنباط خود از رهنمودها و هشدارهای مقام معظم رهبری طرح سوال از رئیس جمهور را در شرایط فعلی کشور از آن جهت که می تواند تنش زا باشد به مصلحت نمی داند و با آن مخالف است.

این مخالفت البته به معنی بی اعتنائی به مشکلات مردم نیست بلکه به معنی آن است که ما نمی خواهیم با ایجاد تنش سیاسی مردمی را که دچار مشکلات اقتصادی هستند با مشکل دیگری درگیر کنیم. علاوه بر این مخالفت ما با طرح سوال از رئیس جمهور به معنی تایید همه کارها و رفتارهای شخصی ایشان و یا همه تصمیمات و سیاست‌گذاری های دولت نیست. ما به راه های دیگری منطبق بر آئین نامه داخلی مجلس که می تواند حق نظارتی نمایندگان محترم را تامین کند و در عین حال تنش زا نیز نباشد، می اندیشیم. برای رفع مشکلات اقتصادی مردم هم علاوه بر تلاش گشودن گره های قانونی، در پی تشریح و تبیین و تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی» در جامعه هستیم که مقام معظم رهبری مطرح فرموده اند.

7- فراکسیون اصولگرایان معتقد است اعلام وصول سوال از رئیس جمهور در اولین جلسه مجلس بعد از هشدار رهبر معظم انقلاب و بعد از نامه ها و نطق هایی که در تایید سخنان رهبری به زبان و قلم آمد پاسخ مناسبی به آن تذکرات و هشدارها نبود. هیات رئیسه مجلس در اعلام وصول این سوال به اندازه ای شتاب زده عمل کرد که حتی صبر نکرد جلسه به پایان وقت که زمان متعارف اعلام وصول هاست نزدیک شود و با عجله و بدون دقت در شمارش تعداد امضاکنندگان و بدون کسب اطمینان از تعداد کسانی که امضای خود را پس گرفته اند، سوال را بدون ذکر اسامی امضا کنندگان اعلام وصول کرد و شک و شبهه به نصاب رسیدن تعداد امضاکنندگان را با ذکر اعداد 77 و 76 و 75 باقی گذاشت.

جا داشت هیات رئیسه مجلس در شرایطی که عموم مردم بعد از شنیدن هشدارهای رهبر معظم انتظار تقویت آرامش در جامعه را داشتند احتیاط می‌کرد و در همان اولین روز و اولین ساعت به اقدامی که لااقل از نظر جمعی ا زمرد م اقدام تنش زا تلقی می‌شود مبادرت نمی‌نمود.

8- سرانجام باید اعلام کنیم که ما معتقدیم همه قوا و همه نمایندگان مجلس باید دست در دست هم نهند و به رفع مشکلات مردم همت گمارند. غلبه بر این مشکلات تنها با حفظ و حدت و حفظ ٱرامش میسر است. ما احتمال می‌دهیم سوال از رئیس جمهور به نوبه خود مایه تنش و التهاب در اذهان مردم و در فضای اقتصادی شود. امیدواریم این احتمال محقق نشود و طرح سوال موجب التهاب نگردد اما وظیفه داریم آنچه را که با تجزیه و تحلیل سیاسی خود بدان رسیده‌این و آنچه را که توصیه‌ها و هشدار رهبری استنباط کرده‌ایم با دیگر همکاران خود در مجلس در میان بگذاریم و به اطلاع ملت برسانیم.

با وجود اعلام مخالفت با این گونه اقدامات و اظهار نگرانی از توطئه‌های فتنه گران داخلی و دشمنان خارجی همچنان سعی خواهیم کرد تا آنجا که مقدور است از اقدامت و اظهارات تنش زا خودداری کنیم و التهابی تازه ایجادنکنیم. به همین جهت است که در برابر سخنان اهانت آمیز مقابله به مثل نمی‌کنیم و با خویشتن داری و پرهیز از لفاظی و جدال و جنجال کوشش خواهیم کرد دیدگاه‌های خود را با منطق و استدلال مبرهن سازیم.

ما انصاف و وجدان پاک دوستان خود در مجلس و مردم عزیز را در جامعه به داوری می‌طلبیم و امیدواریم به وظیفه خود در برابر خداوند و اما راحل و شهیدان و رهبری عمل کرده باشیم.

از خداوند قادر متعال مسالت می کنیم به ما در دفاع از اصولگرایی که مستلزم تبعیت از رهنمودها، دستورات و هشدارهای رهبری است توفیق عنایت کند.

والعاقبه للمتقین

91/8/16