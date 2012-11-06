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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۴۶

در لیگ برتر والیبال؛

سایپای البرز به مصاف باریج اسانس می رود

سایپای البرز به مصاف باریج اسانس می رود

کرج – خبرگزاری مهر: هفته پنجم دور رفت لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه 17 آبان ماه با برگزاری شش دیدار پیگیری خواهد شد که در یکی از حساسترین دیدارها سایپای البرز به مصاف باریج اسانس کاشان می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم بیست و ششمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر ایران روز چهارشنبه 17 آبان ماه با برگزاری شش دیدار در شهرهای مختلف ایران پیگیری خواهد شد که در کاشان تیم والیبال باریج اسانس میزبان سایپای البرز خواهد بود.

تیم باریج اسانس در حالی خود را آماده مبارزه با سایپا می کند که از چهار دیدار این دوره از لیگ برتر والیبال تنها دو امتیاز از کسب پیروزی سه بر دو در برابر نوین کشاورز اندوخته است و در جایگاه یازدهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد و در مقابل نارنجی پوشان انگیزه زیادی برای این دیدار دارند تا شکست هفته گذشته را مقابل کاله آمل را جبران کنند.

دو تیم سایپا و باریچ اسانس در دو سال گذشته لیگ برتر چهار بار به مصاف هم رفتند که سه پیروزی و یک شکست ره آورد سایپا از این بازی ها است. در لیگ برتر سال 90 در تاریخ های 18 دیماه و 16 بهمن ماه سایپا موفق به شکست با اقتدار باریج اسانس با نتیجه سه بر صفر شده است.

تیم والیبال سایپا که در حال حاضر با پنج امتیاز در رتبه هشتم جدول لیگ برتر قرار دارد در دیداری متفاوت به مصاف باریج اسانس می رود که می تواند جایگاه خود را با پیروزی بر این تیم بهبود بخشد.

کد مطلب 1737127

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