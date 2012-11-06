همایش "حکیم محی الدین الهی قمشه ای فیلسوف محبت و معرفت" در قم برگزار می شود

دبیر علمی همایش حکیم الهی قمشه ای در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری این همایش توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: هر ساله به مناسبت روز جهانی فلسفه این پژوهشگاه مراسم نکوداشت ویژه شخصیت های تاثیرگذاردر فلسفه را برگزار می کند.



حجت الاسلام ابوالحسن غفاری با اشاره به نحوه انتخاب این شخصیت ها ابراز کرد: افرادی که در زمینه فلسفه شاگردانی برجسته تربیت کرده اند و همچنین نظرات جدید را در زمینه فلسفه ابراز کرده اند و در دوران معاصر تاثیرگذار بوده اند در اولویت انتخاب قرار دارند.



وی با اشاره به تجلیل از شخصیت های برجسته طی سالهای قبل عنوان کرد: سال های پیش این همایش به تجلیل از علامه شعرانی، علامه رفیعی قزوینی، علامه طباطبایی و نیز علامه جعفری پرداخته بود که امسال تجلیل از مقام حکمی و معرفتی حکیم فرزانه محی الدین الهی قمشه ای در دستور کار این همایش قرار گرفت.



دبیر علمی همایش حکیم الهی قمشه ای درادامه ابراز داشت: امروز برخی از برجستگاه حوزوی مانند آیت الله جوادی آملی، آیت الله سید رضی شیرازی و افراد نامدار دیگر از شاگردان این حکیم بوده اند.



وی با اشاره به نظرات بدیع این حکیم در زمینه فلسفه گفت: در بحث اقسام فاعل، الهی قمشه ای خداوند را فاعل بالعشق می داند که این به معنای آن است که مبدا آفرینش بر اساس عشق و محبت بوده است.



وی نظریه حرکت حبی را از جمله نظرات بدیع حکیم الهی قمشه ای عنوان داشت و ابراز کرد: اکثریت مقالاتی که در این همایش ارائه می شود در تبیین و توضیح نظرات این شخصیت برجسته فلسفی است.



غفاری ادامه داد: تبیین نظرات این حکیم و ارائه مقالات در این زمینه میتواند در جامعه علمی و فرهنگی تاثیرگذار باشد.



وی در ادامه به سخنرانان این همایش اشاره داشت و بیان کرد: حجج اسلام آقایان، علی اکبر رشاد، سید حسن مصطفوی، غلامرضا فیاضی، علی زمانی قمشه ای و حسین عشاقی از سخنرانان این همایش هستند.



دبیر علمی همایش حکیم الهی قمشه ای ادامه داد: این همایش یک روزه صبح پنج شنبه 25 آبان ماه سال جاری از ساعت 9 تا 12 با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان، دانش پژوهان و اصحاب رسانه و مطبوعات در تالار اندیشه پژوهشگاه به آدرس قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد و حضور علاقمندان در این همایش بلامانع است.