تقاطع غیرهمسطح دولت آباد در قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه در سفر یکروزه علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به استان قزوین از تقاطع غیرهمسطح دولت آباد در مسیر بزرگراه قزوین، تاکستان بهره برداری شد.

این طرح با اعتباری بالغ بر 28 میلیارد ریال اجرا شده است و همچنین در اجرای این طرح چهار دستگاه پل زیر گذر و روگذر به منظور تسهیل در تردد خودروها و کاهش سوانح رانندگی احداث شده است.

بزرگراه قزوین به تاکستان در کریدور ارتباطی مرکز و شمال به غرب و شمال غرب کشور به طول 35 کیلومتر احداث شده است.

وزیر راه و شهرسازی به همراه احمد عجم استاندار و روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسلامی از عملیات ساخت قطعه چهارم بزرگراه تاکستان به رزن، دو بانده کردن مسیر سه راه رحیم آباد به خرمدشت به طول شش کیلومتر نیز بازدید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر یکروزه خود به استان قزوین از پروژه مسکن مهر در شهرک مهرگان استان قزوین نیز بازدید خواهد کرد.

