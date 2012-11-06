میهمانان اجلاس پیر غلامان حسینی وارد فرودگاه اردبیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار اردبیل ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم استقبال از میهمانان اجلاس پیر غلامان حسینی در گفتگو با مهر تصریح کرد: میهمانان اجلاس بین المللی پیر غلامان حسینی طی دو پرواز برای حضور در این همایش به این استان سفر کرده اند.

یوسف اکبری با بیان اینکه پروازهای انجام شده بدون تاخیر و طبق برنامه ریزیهای قبلی صورت گرفته است، اضافه کرد: به منظور تسهیل سفر مدعوین اقدامات لازم برای پرواز راحت و به موقع صوت گرفته است.

وی ادامه داد: به منظور خودداری از ایجاد ترافیک به دلیل حضور گروههای استقبال کننده کارکنان فرودگاه آمادگی کامل در جهت هدایت خودروها را دارند.

اکبری با بیان اینکه برگزاری ارزنده این همایش خواهد توانست در معرفی استان اردبیل در سطح جهانی نقش بسزایی داشته باشد، متذکر شد: لازم است دستگاههای اجرایی مختلف به تناسب مسئولیت خود زمینه برگزاری مناسب و در خور شان پیر غلامان را فراهم کنند.

به گفته فرماندار اردبیل مهمانان این اجلاس شامل 800 نفر از مداحان، شاعران و پژوهشگران ایران و جهان اسلام است.

