برگزاری هفته فرهنگی تونس/ یزد و تونس تفاهم نامه فرهنگی امضا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق رمضانی در حاشیه سفر وزیر فرهنگ کشور تونس به یزد در دیدار با فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر یزد اظهار داشت: برای نخستین بار در تاریخ روابط دوجانبه، هفته فرهنگی تونس در ایران برگزار می شود.

وی افزود: هفته فرهنگی تونس در تهران از تاریخ 16 تا 21 آبان ماه سال جاری در تهران برگزار می شود و امیدواریم تمام زمینه های همکاری و به ویژه پتانسیل های استانها مورد بررسی قرار گیرد.

مقامات یزدی به تونس دعوت شدند/ زمینه امضای تفاهمنامه فرهنگی با یزد فراهم شد

وزیر فرهنگ کشور تونس نیز در این دیدار اظهار داشت: استان یزد و قیروان تونس مشابهت های فرهنگی زیادی دارند و در آینده نزدیک با سفر مقامات استان یزد به تونس زمینه امضای تفاهم نامه فرهنگی فراهم خواهد شد.

مهدی مبروک افزود: معماری بسیار زیبا و منحصر به فرد و صنایع دستی استان یزد و اخلاق خوب مردم یزد و قیروان بخشی از زمینه های مشترک فرهنگی استانهای دو کشور است.

وی ادامه داد: در سفری که به یزد داشتم با رفتار خوب مردم و مسئولان مواجه شدیم و با بررسی زمینه های همکاری متقابل طی دعوتی که از مسئولان استان یزد خواهد شد با سفر آنها به کشور تونس مقدمات امضای تفاهم نامه های فرهنگی انجام خواهد شد.

فرماندار یزد نیز در این دیدار گفت: استان یزد مهد علم، فقاهت و دارالعباده است و یزدی ها در عمل نیز همواره ویژگی دارالعباده بودن خود را نشان داده اند.

آماده همکاری با کشور دوست و برادر تونس هستیم

عزیزالله سیفی افزود: استان یزد علم،‌ سیاست،‌ هنر، خلاقیت و سخت‌کوشی را یکجا دارد و موفقیت جوانان یزدی در سالیان متمادی در کنکور کشور نشان دهنده هوش بالای یزدی ها است.

وی ادامه داد: استان یزد یکی از مهمترین استانهای صنعتی کشور است که بخش مهمی از تولیدات داخلی و صادراتی از جمله کاشی و سرامیک، پسته و... را تولید می کند.

فرماندار یزد گفت: هر گونه کمک و همکاری با کشور دوست و برادر تونس برای شهروندان و مسئولان یزدی باعث مباهات و افتخار است و از هیچ گونه کمک و همکاری فروگذار نخواهیم کرد.