سرهنگ وجیهه اله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر انجام کارهای فرهنگی در جامعه را در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار موثر دانست و افزود: در این راستا باید برنامه های فرهنگی تقویت شود.

وی اظهارداشت: با توجه به هجمه های فرهنگی که از سوی دشمنان بر ایران وجود دارد باید از کلیه ابزار های فرهنگی برای خنثی کردن این تهاجم و هجمه فرهنگی دشمن استفاده شود.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان گفت: امروز دشمن جوانان را تیر رس هجمه فرهنگی خود قرار داده چرا که جوانان ممکن است در سایه نبلبغات وسیع فرهنگ غلط غرب را در زندگی خود الگو قرار دهند و فرهنگ غرب را باور کنند.

موسوی تاکید کرد: اجرا ی برنامه های فرهنگی در جامعه در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار موثر است چرا که برگزاری این برنامه ها جوانان را با فتنه ها و تهاجم فرهنگی دشمن آگاه می کند.

وی درادامه گفت: با توجه به مشکلاتی که در جامعه وجود دارد نیروی انتظامی در راستای کاهش جرایم مقابله و پیشگیری را در اولویت کاری خود قرارداده و برنامه های اجتماعی و طرح های اجتماعی را در کاهش جرایم اجتماعی را در دستور کاری خود قرار داده است.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان یاد آور شد: نهادینه کردن آموزش همگانی از آسیب ها جلوگیری می کند که در این راستا کلیه کارکنان نیروی انتظامی تحت پوشش برنامه های فرهنگی و آموزشی قرار می گیرند .

موسوی گفت: خیلی از برنامه های فرهنگی که انجام می شود ممکن است بعد از یک زمان طولانی جواب دهد که در این راستا باید به مسئله امر به معروف و نهی از منکرتوجه ویژه شود.

وی افزود: امروز نیروی انتظامی برگزاری دوره های تعالی رفتار کارکنان خود را در دستور کار دارد چرا که این دوره ها واکنش مثبت را در انجام ماموریت به دنبال دارد.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان زنجان ادامه داد: اگر در جامعه دستگاه های فرهنگی برنامه های فرهنگی و مذهبی را در اولویت کاری خود قرار دهند و نیروی انتظامی هم به عنوان یک نهاد حاکمیتی پیشگیری از جرایم را تقویت کند آسیب های اجتماعی بسیار کاهش می یابد.

