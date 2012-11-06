دختر نونهال سیستان و بلوچستانی به تیم ملی فوتبال دعوت شد

علیرضا مجرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یگانه رضایی که عضو تیم زیر 16 سال سیستان و بلوچستان در رقابت های کشوری گرگان خوش درخشید اینک در اردوی تیم ملی فوتبال ایران با 20 بازیکن از سراسر کشور برای حضور در ترکیب اصلی تیم ملی رقابت می کند.
وی گفت: رضایی که در طرح های استعدادیابی هیئت فوتبال استان شناسایی و در یکی از مدارس فوتبال بانوان در زاهدان فعالیت می کند باید از 17 تا 20 آبان ماه خود را به مربیان تیم های ملی معرفی کند.
وی افزود: یگانه رضایی ششمین بازیکن از سیستان و بلوچستان است که طی یک سال گذشته به تیم ملی فوتبال ایران در رده های سنی پایه دعوت شده است.
نایب رئیس هیئت فوتبال سیستان و بلوچستان بیان داشت: امیدواریم با ترویج فرهنگ فوتبال در بین همه اقشار جامعه به ویژه رده های سنی پایه پیشرفت این ورزش در استان چشمگیرتر شود.
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