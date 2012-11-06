33 میلیون سهم در بورس خراسان جنوبی معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید هریوندی اظهارداشت: ارزش سهام داد و ستد شده 88 میلیارد ریال بوده است.

وی بیان کرد: این رقم بالاترین سهم معاملات ماهانه از آغاز فعالیت بورس منطقه‌ ای خراسان جنوبی تاکنون است.

مدیر بورس منطقه‌ ای خراسان جنوبی از رشد 300 درصدی معاملات تالار بورس استان در مهر ماه نسبت به شهریور خبر داد و گفت: معاملات نسبت به مهر ماه سال گذشته 450 درصد افزایش یافته است.

160 میلیارد ریال معامله از ابتدای امسال

هریوندی تصریح کرد: مجموع معاملات تالار بورس استان از ابتدای سال جاری تا پایان مهر‌ماه به عدد 160 میلیارد ریال رسید.

به گفته وی از مجموع این معاملات 45 درصد مربوط به خرید سهام و 55 درصد آن مربوط به فروش سهام بوده است.

مدیر تالار بورس خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای امسال 144 کد معاملاتی در تالار بورس ایجاد شده است، بیان داشت: از این رقم 35 کد معاملاتی مربوط به مهر ماه بوده است.

به گفته وی از ابتدای سال جاری تاکنون 668 نفر ساعت کلاس آموزشی به صورت رایگان در تالار بورس خراسان جنوبی برگزار شده است.