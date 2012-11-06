اتباع خارجی هشت هزار فرصت شغلی را در گلستان اشغال کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دهرویه پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری دفتر امور اتباع خارجی و مهاجرین استانداری در گفتگو با خبرنگاران استان افزود: بیشترین مشاغلی که در استان توسط این مهاجرین اشغال شده است شامل مشاغل کشاورزی، دستفروشی، دامداری، جمع آوری ضایعات، دامداری ها و مرغداری ها است و اتباع خارجی در بخش صنعتی کمتر وارد شده اند.

وی ادامه داد: استان ما از نظر اقوام مختلف با سایر استان های کشور متفاوت است و اقوام ترکمن، سیستانی وغیره در این منطقه ساکن هستند و مانند ساکنان بومی، زندگی خوبی دارند.

وی اظهار داشت: اتباع استان در سه مرحله به استان آمدند که مرحله اول در زمان حمله روسیه تزاری به ایران بود و مرحله دوم در زمان حمله طالبان و در مراحل دیگر هم به صورت فصلی به کشور تردد می کنند.

دهرویه افزود: اقوام ترکمن، بلوچ و سیستانی که در افغانستان زندگی می کردند بعد از این حملات به ایران آمدند وغالب استان ما را هم اکنون اتباع ترکمن، بلوچ وسیستانی افغان تشکیل می دهند.

وی بیان کرد: وجه تمایز ما با سایر کشور از نظر اتباع همین قومیت ها است که طرح های ما برای ساماندهی اتباع، به دلیل سنخیت های قومی که دراستان وجود دارد برای ما مشکل ساز شده است.

مدیر کل اتباع خارجی ومهاجرین استان گفت: بر اساس آمارهای رسمی سه میلیون تبعه افغان در کشور وجود دارد که یک میلیون نفر از این اتباع دارای مدارک آمایش هستند .