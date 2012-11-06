مشاهده یک نهنگ ناشناخته در سواحل نیوزیلند

به گزارش خبرگزاری مهر، جسد این نهنگ ها که مادر و فرزند نر او هستند، در سواحل نیوزیلند یافت شد.

محققان دانشگاه اوکلند می گویند این نهنگ های دندان دار و منقار دار موسوم به Mesoplodon traversiiگونه ای هستند که پیش از این فقط از روی چند استخوان شناسایی شده بودند.

راشل کانستنتین پژوهشگران دانشگاه اوکلند گفت: این نخستین بار است که این گونه نهنگ که بیش از پنج متر طول دارد به طور کامل مشاهده می شود و خیلی خوش شانس بودیم که دو نمونه از آن ها را یافته ایم.

وی افزود: تا کنون تمام آنچه که درباره این گونه نهنگ می دانستیم از بخشی از اسکلت جمجمه او بود که در نیوزلیند و شیلی طی یک دوره 140 ساله یافته شده بود.

کشف این نهنگ امروز از آن جهت بسیار چشمگیر و قابل توجه است که انسان تا کنون تقریبا از این پستاندار عظیم الجثه دریایی هیچ نمی دانست.

این پژوهشگران ابتدا فکر کردند این نهنگ ها عادی هستند اما بررسی های DNAحاکی از ناشناخته بودن آنها بود.

محققان با مطرح کردن اینکه نمی دانند چرا این گونه دریایی این قدر گریزان بوده است، یک پاسخ احتمالی برای آن دارند و می گویند شاید این نهنگ منقار دار فقط گونه های نهنگی بوده اند که دور از ساحل و در اعماق اقیانوس می زیسته و همان جا نیز می مرده اند و تعداد بسیار اندکی از آنها به ساحل رسیده اند.