برگزاری مراسم "طبیب عشق" برای جامعه پزشکی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا نوروزی با اعلام این خبر افزود: مراسم شب شعری با عنوان "طبیب عشق" به همت صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی ، روز جمعه 19 آبان ماه جاری برگزار می شود.

وی گفت: این برنامه با شعرخوانی شاعران مطرح جامعه پزشکی در تالار امام خمینی (ره) دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار می شود.

به گفته نوروزی، در این مراسم دکترعلیرضا ناصری، دکتر شیخ الاسلامی، دکترسید مهدی موسوی، محمدعلی بهمنی ، عبدالجبار کاکائی، اهورا ایمان، یاسر قنبرلو، صابر قدیمی،عباس سجادی، مهدی ایوبی، سجاد عظیمی آرام، فاطمه اختصاری، حامدعسگری، علیرضا بدیع و عزیزعباسی به عنوان شاعران مدعو، شعر خواهند خواند.

وی افزود: این برنامه از ساعت 19 با حضور دکتر افشین یداللهی ، روانپزشک و شاعر برجسته کشور آغاز شده و تا ساعت 22 شب ادامه خواهد داشت. همچنین اجرای زنده موسیقی پاپ هومن جاوید خواننده مطرح کشور و اجرای زنده موسیقی سنتی از دیگر برنامه های این شب شعر است.

علاقمندان جهت حضور در مراسم می توانند از طریق سایت صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی به آدرس اینترنتی www.irimcs..ir نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

