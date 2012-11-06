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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

جاویدان:

طرح هم اندیشی نخبگان جوان آذربایجان شرقی با مسئولان باید اجرایی شود

طرح هم اندیشی نخبگان جوان آذربایجان شرقی با مسئولان باید اجرایی شود

تبریز-خبرگزاری مهر: دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان آذربایجان شرقی گفت: هم اندیشی نخبگان جوان با مسولان با هدف افزایش ارتباط سازنده جوانان و مسولان برمبنای اعتماد متقابل مهمترین دغدغه نخبگان جویای کرامت است.

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا جاویدان امروز دراولین جلسه ستاد هماهنگی وهم اندیشی نخبگان جوان افزود: باید فرصت بیان چالش ها و مشکلات جوانان از زبان خودشان مهیا شود.

وی با بیان این مطلب اظهار داشت: ایجاد ارتباط دو سویه بین جوانان و مسئولان تصمیم ساز و تصمیم گیر و تکریم جوانان آینده ساز به عنوان یک اصل مهم تربیت دینی است.

جاویدان با اشاره به بهره گیری از فکر و ایده خلاقانه جوانان در امر برنامه ریزی گفت: زمینه برای احساس مسئولیت بیشتر جوانان در حل آسیب های اجتماعی و مشارکت فکری در تنظیم اولویت ها مهمترین هدف ستاد ساماندهی امور جوانان آذربایجان شرقی به شمار می رود.

جاویدان اظهار امیدواری کرد: تشکیل کمیته راهبری با عضویت جوانان نخبه، مقامات ارشد استان و مخصوصا نمایندگان مجلس شورای اسلامی آذربایجان شرقی یکی از اقدامات اساسی در ایجاد کرامت معنوی نخبگان محسوب می شود.

وی ادامه داد: در این جلسات مسئولان در پیرامون موضوعات مشخص در حوزه نیازها و معضلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی سیاسی، علمی و آموزشی با جوانان به بحث گفتگو می پردازند.

کد مطلب 1737150

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