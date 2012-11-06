مسی باید بازیکن سال شود، مورینیو مربی سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم افسانه ای فوتبال برزیل که در سال 2011 با لباس کورینتیانس از فوتبال خداحافظی کرد گفت "لیونل مسی" شایسته کسب عنوان برترین بازیکن سال جهان است.

رونالدو که با سایت فیفا گفتگو می کرد در خصوص انتخاب برترین بازیکن سال جهان اظهار داشت: مسی و کریستیانو رونالدو رقابت فشرده ای با یکدیگر دارند. رای من مسی است چرا که بازی تاثیرگذاری دارد، گل های فراوانی می زند و جام‌های بسیاری برده است. او قادر است فوتبال ویژه و نوع متفاوتی از فوتبال جادویی را ارائه کند.

وی افزود: رونالدو بازیکنی است خیلی با تکنیک، خیلی ماهر و خیلی فعال اما مسی در شرایط عادی به کارهایی غیرمنتظره دست می زند.

رونالدو در خصوص برترین مربی سال هم اظهار داشت: من دنیای فوتبال را خیلی خوب می شناسم و اعتقاد دارم خوزه مورینیو به دلیل طرح هایی که در روش های تمرینی ارائه می کند باید به عنوان برترین مربی سال جهان انتخاب شود.