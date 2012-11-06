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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۴۶

گرد و غبار محلی امروز هم هوای اراک را آلوده کرد

گرد و غبار محلی امروز هم هوای اراک را آلوده کرد

اراک - خبرگزاری مهر: افزایش گرد و غبار محلی در آسمان اراک امروز هم هوای این شهر را آلوده کرد.

کارشناس دفتر پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در ین باره گفت: بر اساس آمارهای مرکز پایش آلودگی هوای اراک، غلظت آلاینده های موجود در هوای این شهر، امروز به 96 میکروگرم بر متر مکعب رسید که این میزان 9 میکرو گرم فراتر از حد استاندارد است.

علیرضا محرابیان افزود: میانگین غلظت آلاینده های هوای اراک در شبانه روز گذشته 68 میکروگرم بر متر مکعب بوده است.

وی یادآور شد: با کاهش ذرات گرد و غبار در هوای شهر اراک تا ساعات پایانی امروز میزان آلایندگی هوا نیز کاهش خواهد یافت.

گفتنی است از ابتدای سال جاری تاکنون 54 روز آلوده را تجربه کرده است.
 

کد مطلب 1737153

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