گرد و غبار محلی امروز هم هوای اراک را آلوده کرد

کارشناس دفتر پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در ین باره گفت: بر اساس آمارهای مرکز پایش آلودگی هوای اراک، غلظت آلاینده های موجود در هوای این شهر، امروز به 96 میکروگرم بر متر مکعب رسید که این میزان 9 میکرو گرم فراتر از حد استاندارد است.
علیرضا محرابیان افزود: میانگین غلظت آلاینده های هوای اراک در شبانه روز گذشته 68 میکروگرم بر متر مکعب بوده است.
وی یادآور شد: با کاهش ذرات گرد و غبار در هوای شهر اراک تا ساعات پایانی امروز میزان آلایندگی هوا نیز کاهش خواهد یافت.
گفتنی است از ابتدای سال جاری تاکنون 54 روز آلوده را تجربه کرده است.
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