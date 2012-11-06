شهرام دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح ضربتی پیشگیری و کنترل این بیماری از 23 مهر تا 13 آبان به مدت 10 روز کاری به طور رایگان در همه دامداری های صنعتی سطح استان اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه بیماری تب برفکی یک بیماری مسری بین دامهاست که هر ساله در صورت عدم پیشگیری زیانهای اقتصادی فراوانی را به دامدارن وارد می کند گفت: این طرح به صورت گروهی دامها (گاو، گوساله، گاومیش) بر علیه بیماری تب برفکی انجام گرفت.

دیلمقانی یاد آور شد: با اجرای فاز دوم این عملیات در سال 91 تعداد 16 هزار راس گاو، گوساله و گاومیش با بکار گیری 30 اکیپ بخش دولتی بر علیه بیماری تب برفکی مایه کوبی شدند.

وی از شناسایی 435 مرکز تهیه و عرضه فرآورده های خام دامی در سطح استان خبر داد و با اشاره به انجام 14 هزار و 555 نوبت بازرسی از مراکز فرآورده های خام دامی در استان در سال جاری، اضافه کرد: از این تعداد 41 مورد به مراجع قضایی معرفی شده اند .