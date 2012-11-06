صادرات 103 میلیون دلاری فرش و صنایع دستی از آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد جعفرعظمایی امروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود : در حال حاضر فرش ایرانی به بیش از 100کشور دنیا نظیر آلمان ، ایتالیا ، کانادا ، ژاپن ، ترکیه ، اسپانیا، لبنان ، انگلیس ، چین ، مکزیک ، عربستان ، سوریه ، ترکمنستان ، اردن ، آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شود و خوشبختانه استقبال خوبی به عمل آمده است .

عظمایی همچنین با اشاره به اشتغالزائی بالای فرش دستبافت در آذربایجان شرقی گفت: در استان آذربایجان شرقی بیش از 500 هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از صنعت فرش دستبافت امرار معاش می کنند که این امر نشان از علاقه بالای مردم این منطقه به این هنر-صنعت ارزشمند می باشد.

عظمایی افزود : اداره فرش سازمان تمهیداتی جهت حمایت از تولید کنندگان قالی ، دارندگان پروانه غیر متمرکز فرش دستبافت با مدیریت متمرکز برای دریافت تسهیلات ایجاد کرده و در این راستا در مجموع 37 طرح پروانه غیر متمرکز فرش در سال گذشته از محل مشاغل خانگی برای اخذ تسهیلات معرفی شدند .

آذربایجان شرقی الگوی مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی است

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری خارجی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در بازدید از واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی گفت: مشکلی از بابت جذب سرمایه گذاران خارجی در کشور نداریم و سرمایه گذاران نباید نگران سرمایه های خود در ایران باشند.

سید محمد مسیح حبیبی ادامه داد: خوشبختانه استان آذربایجان شرقی به ویژه شهر تبریز در امر جذب سرمایه گذاران خارجی موفق عمل کرده و دارای جایگاه مناسبی در سطح کشور در این خصوص می باشد.

وی با بیان اینکه استان آذربایجان شرقی در کشور تنها استانی است که شهرک سرمایه گذاری خارجی دارد، گفت: به همین خاطر این استان بیشترین تعداد سرمایه گذاری خارجی را جذب نموده و در این زمینه می تواند الگوی مناسبی برای سایر استان ها باشد.

مسیح حبیبی در خصوص وجود تضمین های کافی برای سرمایه گذاری خارجی در ایران گفت: خوشبختانه مقررات خوبی برای سرمایه گذاری خارجی در ایران وجود دارد و تضمین های قوی و مستحکم برای حفظ سرمایه های خارجی موجود است.