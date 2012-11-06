بزرگترین کتابخانه مادر در استان البرز احداث می شود

رمضانعلی محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، از احداث بزرگترین کتابخانه عمومی استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با عنایت به آنکه استان از نبود کتابخانه ای مرجع که همه امکانات را در یک مجموعه داشته باشد رنج می برد؛ احداث کتابخانه ای در مساحتی بالغ بر 5 هزار متر به همین منظور در نظر گرفته شده است و اولین و بزرگترین کتابخانه مادر در استان خواهد بود.

وی افزود: زمین این کتابخانه در حسن آباد کرج واقع شده و از راه و شهرسازی خریداری شده است.

محسنی در تمایز این کتابخانه با سایر کتابخانه های استان گفت: با امکاناتی مجهزی که برای این کتابخانه دیده شده است؛ به کتابخانه مرکزی استان مبدل خواهد شد.

وی افزود: بیش از 15 هزار متر مربع مخزن کتاب برای آن در نظر گرفته است و این مخزن ظرفیت پوشش و نگهداری دو میلیون کتاب را دارد.



محسنی گفت: این کتابخانه دارای کتاب های مرجع، آرشیوی ازنشریات ادواری و... خواهد بود و حتی صحافی کتب نیز در آن انجام خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بیان کرد: در این کتابخانه مجهز بخش کودک و نوجوان نیز در نظر گرفته شده است و حتی امکانات ویژه نابینایان نیز نادیده گرفته نشده است.

وی افزود: پوشش اینترنت، سالن های کنفرانس و سایر امکانات مطالعاتی و تحقیقاتی به روز در این کتابخانه منظور شده است.

محسنی گفت: احداث این کتابخانه مادر از اولویت های اداره کل کتابخانه های استان خواهد بود و با افزایش اعتبارات تملک و دارایی عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد.