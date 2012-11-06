برنامه آموزشی 8 رشته تحصیلی در 3 مقطع تحصیلی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه آموزشی رشته های تحصیلی مهندسی سیستمهای انرژی در سه گرایش مدلسازی انرژی، فناوریهای انرژی و " انرژی و محیط زیست "، علوم شناختی – روانشناسی در دو گرایش روانشناختی، شناخت اجتماعی و زمین شناسی زیست محیطی در دوره دکتری در شورای برنامه ریزی آموزش عالی تصویب شد.

همچنین برنامه آموزشی رشته های تحصیلی علوم شناختی – ذهن، مغز و تربیت، مهندسی معدن – تونل و فضاهای زیرزمینی، زیست فناوری در گرایش صنعت و محیط زیست و زمین شیمی در دوره کارشناسی ارشد در این شورا تصویب شد.

بر اساس این گزارش شورای برنامه ریزی آموزش عالی، برنامه بازنگری شده رشته تحصیلی زمین ساخت (تکتونیک) در دوره کارشناسی ارشد و برنامه آموزشی رشته مهندسی شهرسازی در دوره کارشناسی ناپیوسته را نیز تصویب کرد.



