ارتقای کیفیت در اجرای پروژه ها مهمترین کار شورای فنی استان سمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر پرهام جانفشان عراقی صبح سه شنبه در نشست شورای فنی استانداری سمنان در محل استانداری با بیان اینکه نظارت ها در این شورا مچ گیری نیست، گفت: ارتقای کیفیت در اجرای پروژه ها مهمترین کار شورای فنی است.

همکاری دستگاه های اجرایی با شورای فنی ضروری است

وی بر همکاری و مشارکت مدیران دستگاه های اجرایی با شورای فنی تاکید و گفت: گزارش شورای فنی از روند پیشرفت و کیفیت اجرای پروژه ها برای بالاترین مقام فنی وزارتخانه ها ارسال می شود.

جانفشان عراقی خواستار عملکرد قوی تر شورای فنی و کمیته های زیر مجموعه آن در این استان شد وافزود :باید از دوباره کاری در اجرای پروژه ها خوداری شود.

معاون عمرانی استاندار سمنان تصریح کرد: با کمبود زمان و منابع اعتباری فرصتی برای کم کاری و کوتاهی در اجرای درست و کامل پروژه ها در زمان مقرر وجود ندارد.

جانفشان عراقی با بیان اینکه استان سمنان در افق توسعه جزء استانهای ویژه است اظهار داشت: وجود پتاسیل ها، ظرفیت ها و موفعیت خوب دراین استان، مسئولان را به افق پیش بینی شده نزدیک می کند.

وی آموزش عالی، صنعت و گردشگری و فرهنگ استان را از محورهای توسعه یافته اعلام کرد و گفت: این استان در حال حاضر با دو مشکل کمبود آب و جمعیت مواجه است که با انتقال آب به استان شاهد رشد و شکوفایی در این بخش و افزایش جمعیت در افق آینده خواهیم بود.

بازدید 47 پروژه استان سمنان توسط شورای فنی استانداری

جلسه دبیر کمیته نظارت شورای فنی استانداری سمنان نیز در ادامه این از بازدید 47 پروژه در این استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: درصد بالایی از آنها از روند خوب و متوسط در روند ساخت برخوردارند.

حسن شکریان با بیان اینکه اکثر پروژه ها با معضل تاخیر در اجرا مواجه هستند، خاطرنشان کرد: استفاده از مصالح استاندارد و مرغوب، ‌انجام مطالعات دقیق، تدوین نظام مند اسناد مناقصه و ... از مواردی است که باید مورد توجه مدیران در اجرای پروژه ها باشد.