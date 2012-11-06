مجوز تاسیس دفاتر مشاوره کارآفرینی در اردبیل صادر می شود

اصغر مناف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: موسسات مشاوره کارآفرینی به منظور ایجاد ارتباط پایدار و منطقی در خصوص فعالیتهای کارآفرینی نوآور و دانش محور در دستور کار کارگروه اشتغال استان قرار گرفته است.

وی افزود: ارائه خدمات مشاوره ای برای متقاضیان در خصوص فعالیتهای کارآفرینی دانش محور، هدایت سرمایه گذاران برای فعالیتهای کارآفرینی، مشاوره حقوقی طرحهای نوآور، ارزیابی فنی و اقتصادی طرحهای نوآور محور و کمک به جذب فن آوری و تکنولوژی های جدید از جمله محورهای فعالیت این دفاتر است.

مناف زاده با اشاره به آغاز ثبت نام متقاضیان این دفاتر در استان ادامه داد: تاکنون هشت متقاضی برای تشکیل پرونده اقدام کرده اند که از این تعداد پنج مورد حائز شرایط اولیه بوده است.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه ایجاد این دفاتر در تمامی شهرستانها متناسب با نیاز و شرایط اقلیمی انجام می شود اما متقاضیان صرفا از مرکز استان ثبت نام کرده اند که دو مورد حقوقی و سه مورد حقیقی است.

به گفته این مسئول مکان و فضای فیزیکی دفاتر، حق الزحمه، نحوه ارزیابی عملکرد و ظرفیت صدور مجوز از جمله موضوعاتی است که توسط هیئت فنی این دفاتر به ریاست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در دست بررسی و صدور دستور العمل است.

مناف زاده شرایط ثبت نام را تعهد به نظام جمهوری اسلامی، دارا بودن حداقل 35 سال، نداشتن پرونده کیفری و عدم اشتغال در مراکز دولتی و شبه دولتی به استثنای اعضای هیئت علمی برشمرد. مشارکت بخش خصوصی در توسعه خدمات مشاوره کارآفرینی

وی تصریح کرد: با توجه به ارائه خدمات تخصصی در این مراکز لازم است متقاضیان مدرک دکترا با سه سال سابقه فعالیت در امر مشاوره و یا کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه فعالیت داشته باشند.

معاون اشتغال و کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اضافه کرد: هیئت فنی این مراکز متشکل از دستگاههای اجرایی مرتبط با صنعت، تجارت و بازرگانی است و بخش خصوصی نیز در اجرای این طرح مشارکت می کند.

وی عمده مشارکت بخش خصوصی را حضور اتاق بازرگانی به عنوان نماینده صنعت در بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: یکی از سیاستهای اجرای این طرح ایجاد تعامل مابین بخشهای مختلف دولتی و خصوصی حوزه صنعت است.

مناف زاده با یادآوری ارسال نامه به دانشگاههای استان افزود: برای جذب مشارکت دانشگاهیان این طرح در نظر دارد اساتید فرهیخته را با وجود دو شغله شدن پس از پذیرش طرح در انجام آن دخالت دهد.

این مسئول تاکید کرد: این طرح به صورت ملی اجرا می شود و پس از شروع به کار سازمان کارآفرینی کشور تمامی فعالیتهای آن تحت پوشش این سازمان خواهد بود.