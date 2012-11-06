بهسازی فاز یک حریم ریل راه آهن در منطقه سه قم انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه سه قم از بهسازی حریم ریل راه آهن فعال به منظور رفاه حال شهروندان ساکن در محدوده ریل خبر داد و بیان کرد: فاز اول بهسازی حریم ریل آهن از تونل شاهزاده ابراهیم(ع) تا تونل کارگر انجام شده است و این عملیات شامل جدولگذاری وزیرسازی وآسفالت با اعتباری حدود هفت میلیارد ریال است.



احمد ترکمن افزود: با بهسازی حریم ریل علاوه بر بهبود محیط شهری درمحدوده کم برخوردار فوق الذکر، مسیر کمکی جایگزین جهت هدایت ترافیک عبوری از میدان سعیدی تا میدان امام خمینی(ره)، ایجاد شده است.

ترکمن درادامه افزود: دراین مسیر هزار و 670 مترجدولگذاری و بیش از۱۳هزار متر زیرسازی و آسفالت در کمتر از سه ماه انجام شیده است.

شایان ذکراست: بهسازی حریم ریل فعال از پل کارگر تا ۴۵ متری مدرس در برنامه بعدی منطقه سه قرار دارد که امیدواریم بزودی وارد فاز عملیاتی شود.

انجام 470 مورد بازرسی ازمراکزعرضه فرآورده خام دامی طی یک هفته



بر اساس گزارش اداره کل دامپزشکی استان قم، توسط کارشناسان این اداره طی هفته گذشته 470 مورد بازرسی از مراکز عرضه فرآورده های خام دامی صورت گرفته است.



دراین راستا علاوه بر43 مورد تذکرنسبت به 26 مورد ضبط فرآورده غیربهداشتی اقدام لازم انجام شده است، میزان موارد ضبطی 435 کیلوگرم شامل مرغ، گوشت، آلایش طیور و اسکلت مرغ بوده است.



توصیه، تهیه و توزیع کتب کمک آموزشی در مدارس ممنوع و قابل پیگیری است



معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم گفت : تهیه ، توزیع و توصیه به تهیه کتب کمک آموزشی ، برگزاری آزمون های گوناگون ، تهیه لوازم غیر ضروری جهت تدریس برخی دروس در مدارس وجاهت قانونی نداشته و قابل پیگیری است.



مجیده ملایی با توجه به بازنگری و به روز شدن کتاب های دوره ابتدایی و ظرفیت بالای این کتاب ها جهت هرگونه فعالیت آموزشی در محیط خانه و مدرسه افزود : کتب درسی دانش آموزان در حال حاضر دارای محتوای آموزشی غنی است و در آن به نیاز علمی دانش آموزان توجه شده است بنابراین ضرورتی ندارد اولیا هزینه های سنگینی را برای خرید کتاب های کمک آموزشی که بیشتر با رویکرد پاسخ گویی به سؤال ها طراحی شده است، متحمل شوند.



ملایی تصریح کرد: شایسته است مدیران و معلمان محترم مدارس ابتدایی ضمن نظارت کامل و دقیق بر موضوع از دریافت هرگونه وجه تحت عناوین مختلف از جمله تهیه کتب کمک آموزشی، برگزاری آزمونهای گوناگون، از دانش آموزان و اولیا جدا خودداری کنند.



وی در مورد برگزاری آزمون های مختلف در مدارس نیز یاد آور شد: برگزاری هرگونه آزمون در مدارس بدون هماهنگی با مسئولان ذیربط در ادارات نواحی و مناطق استان ممنوع بوده و در صورت مشاهده برخوردهای لازم انجام خواهد شد.