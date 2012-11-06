دوره آموزشی استفاده صحیح از تجهیزات پزشکی در شهرستان دنا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد هارونی افزود: در این دوره، ضمن آموزش نحوه صحیح کارکرد تجهیزات پزشکی مانند "نوار قلب"، "دی سی شوک" و "ساکشن"، شرکت کنندگان با رفع نواقص جزئی این تجهیزات آشنا شدند.

وی بیان داشت: آشنایی با استفاده صحیح از تجهیزات در مواقع اورژانسی کمک بسزایی به سرعت بخشیدن به عملیات درمان و احیا می کند.

هارونی افزایش طول عمر تجهیزات، صرفه جوئی در هزینه های تعمیر و خرید دستگاه ها و همچنین ارتقاء دانش کارکنان مراکز بهداشتی، درمانی را از نتایج استفاده صحیح از تجهیزات عنوان کرد.

وی افزود: در این دوره آموزشی جمعی از پزشکان، پرستاران، بهیاران و ماماهای مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان دنا شرکت کردند.

ظروف استیل و شیشه ای جایگزین مناسبی برای ظروف آهنی و مسی است

کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، گفت: با توجه به خطر نفوذ املاح فلزی به بدن و مسمومیت در اثر استفاده مکرر از ظروف آهنی و مسی، ظروف استیل، آلومینیوم و شیشه‌ای، جایگزین مناسبی برای حفظ سلامت بدن هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خاتون برسیاه افزود: مس قرمز به مرور زمان در مجاورت هوا اکسید می‌شود و به سبز خاکستری می‌گراید که در این حالت سلامت فرد را تهدید می کند.

وی با بیان اینکه املاح فلزی بافت های نرم بدن را تهدید می کنند، عنوان کرد: مسمومیت فلزی با رسوب در بافت‌های نرم مانند کبد، طحال و زیر پوست که مانند یک ماده اکسید کننده عمل می کند در تمام نقاط بدن منتشر می شود.

این کارشناس مواد غذایی با بیان اینکه استفاده مکرر از ظروف آهنی و مسی، متابولیسم و دسترسی به سایر مواد مغذی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، اظهار داشت: دریافت آهن، کلسیم، روی و منیزیم به میزان بیشتر از نیاز یک فرد در وعده های غذایی، می‌تواند بر روی جذب سایر مواد نیز اثر منفی داشته باشد.

برسیاه یادآور شد: ظروف تفلون نیز به علت ماده شیمیایی موجود در تهیه کف ظرف، سرطان زا بوده و به مرور می‌تواند مانند املاح وارد غذا شود.

بازدید ماهیانه از مراکز تولید مواد غذایی ضروری است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: بازدید ماهیانه از مراکز تولید مواد غذایی باید در دستور کار سازمان های صنعت، ‌معدن و تجارت،‌ تعزیرات و دانشگاه علوم پزشکی یاسوج قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین صابری در نشست شورای سلامت افزود: لازم است فروش مواد تاریخ مصرف گذشته توسط دستفروشان مورد بررسی قرار گرفته و در مواقع برگزاری نمایشگاه ها نیز با جدیت مضاعفی پیگیری شود.

صابری افزود: بازدید هفتگی منابع آب مصرفی نیز از جمله ضروریات بهداشت استان است.

وی اظهار داشت: بازدید آب از مرحله تولید تا توزیع در مراکز شهری و روستایی از جمله مواردی است که شرکت آب و فاضلاب روستایی، شهری و بهداشت محیط موظف به بررسی و تهیه گزارش مداوم در این زمینه هستند.

استاندار افزود: کارگروه سلامت با ساماندهی مشاغل مزاحم شهری، پیشگیری از آلودگی محیط به وسیله زباله و ‌پاکسازی بهداشتی زباله ها نقش مهمی در تامین سلامت محیط ایفا می کند.

در این نشست نظارت بر بهداشت رستوران های بین جاده‌ای و کنترل تغذیه مدارس در اولویت اجرا قرار گرفت و بر لزوم همکاری تمامی دستگاه ها در تامین سلامت استان تاکید شد.