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۱۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

برگزاری نشست کارشناسان فرهنگی مناطق 15گانه آموزش و پرورش استان مرکزی

برگزاری نشست کارشناسان فرهنگی مناطق 15گانه آموزش و پرورش استان مرکزی

اراک- خبرگزاری مهر: نشست توجیهی کارشناسان فرهنگی و هنری مناطق 15گانه آموزش و پرورش استان مرکزی در کانون امام خمینی(ره) اراک صبح روزسه شنبه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان مرکزی در حاشیه این مراسم گفت: به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی در تمامی مدارس استان مرکزی نمایشگاه کتاب دائر می باشد.

ابوالفضل خاکباز هدف از برگزاری این نمایشگاه ها را تجهیز کتابخانه های مدارس استان مرکزی و ترویج کتابخوانی و ترغیب دانش آموزان به مطالعه عنوان کرد.

وی ادامه داد:  به همین مناسبت تعدادی کتاب از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی و آموزش و پرورش استان مرکزی به کتابخانه های مدارس این استان اهدا می گردد.

خاکباز در خصوص برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در سطح مدارس استان مرکزی تصریح کرد: این مسابقات در زمینه های سرود، تئاتر، نقاشی و طراحی، هنرهای دستی و تجسمی، وبلاگ نویسی، مقاله و شعر برگزار می شود که برترین های مسابقات مذکور در مقطع دبیرستان به مرحله کشوری راه می یابند.

کد مطلب 1737170

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