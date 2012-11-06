برگزاری نشست کارشناسان فرهنگی مناطق 15گانه آموزش و پرورش استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش استان مرکزی در حاشیه این مراسم گفت: به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب و کتابخوانی در تمامی مدارس استان مرکزی نمایشگاه کتاب دائر می باشد.

ابوالفضل خاکباز هدف از برگزاری این نمایشگاه ها را تجهیز کتابخانه های مدارس استان مرکزی و ترویج کتابخوانی و ترغیب دانش آموزان به مطالعه عنوان کرد.

وی ادامه داد: به همین مناسبت تعدادی کتاب از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان مرکزی و آموزش و پرورش استان مرکزی به کتابخانه های مدارس این استان اهدا می گردد.

خاکباز در خصوص برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در سطح مدارس استان مرکزی تصریح کرد: این مسابقات در زمینه های سرود، تئاتر، نقاشی و طراحی، هنرهای دستی و تجسمی، وبلاگ نویسی، مقاله و شعر برگزار می شود که برترین های مسابقات مذکور در مقطع دبیرستان به مرحله کشوری راه می یابند.