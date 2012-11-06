به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علی دوستی‌مهر در خصوص برنامه‌های آماده‌سازی تیم فوتبال نوجوانان ضمن بیان مطلب فوق گفت: دوران استراحت‌مان به پایان رسید و از همین الان برای حضور در رقابتهای جام جهانی نوجوانان آماده شویم.

وی با اشاره به اینکه از امروز باید نوجوانان را تیم زیر 17 سال دانست، ادامه داد: بر اساس رده سنی که فیفا اعلام کرده، بازیکنان متولد دو ماه آخر سال 74 به بعد می‌توانند در تیم ملی زیر17 سال بازی کنند و ما هم باید بر همین اساس استعدادیابی جدیدی را انجام دهیم.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان خاطرنشان کرد: بر اساس تجربه‌ای که در چند جام جهانی دارم، بازیکنان فیزیکی و قد بلند، تکنیکی و تاکتیک پذیر در جام‌‍های جهانی حضور دارند و ما هم بر همین اساس و برای ترمیم برخی نقاط ضعف تیم استعدادیابی را انجام می‌دهیم و مربیان تیم ملی زیر17 به اقصی نقاط کشور سفر کرده‌اند.

دوستی‌مهر افزود: خودم از تبریز، اردبیل، سرعین، مشهد، قائمشهر دیدن کرده‌ام و امروز چند نقطه دیگر مازندران را خواهم دید و فردا چهارشنبه به تهران آمده و استان تهران شامل تهران و توابعش را در چند روز آینده زیر نظر می‌گیرم. هفته آینده هم به آستارا خواهم رفت و دیگر مربیان هم در نقاط مختلف کشور، استعدادیابی انجام خواهند داد. همچنین لیگ‌های نوجوانان و جوانان را زیر نظر گرفته و بازیکنانی خوبی که به رده سنی تیم فوتبال زیر17 سال بخورند، را انتخاب خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه به شخصه برای پیدا کردن بازیکنان خوب همه ایران را می‌گردد، درباره نحوه آماده سازی تیم فوتبال زیر17 سال تاکید کرد: قرار است در دو تورنمنت روسیه و بلاروس شرکت کنیم. با توجه به رویارویی با یک تیم اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتینی یا آمریکای جنوبی در جام جهانی، برنامه‌هایم را به کمیته جوانان فدراسیون داده‌ام تا بتوانیم با انجام بازی‌های دوستانه، برای حضوری هر چه قدرتمندتر در جام جهانی 2013 امارات، آماده شویم.

سرمربی تیم فوتبال نوجوانان در پایان گفت: تیم نوجوانان به جام جهانی صعود کرد و همه خوشحال شدند. امیدواریم تیم فوتبال جوانان هم به جام جهانی جوانان صعود کند تا موفقیت‌‎های فوتبال پایه کامل‌تر شود. من برای این تیم آرزوی موفقیت می‌کنم.